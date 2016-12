Frankfurt El Surtidor protagonitza la sorpresa de la vuitena jornada

Segona Divisió A

Restaurant Casablanca i FCNG Bol comparteixen el liderat de la categoria després d’imposar-se als seus contrincants en aquesta vuitena jornada. L’equip de Gerard Benedicto es feia amb la victòria davant UD La Resaca per 4-2, mentre un triplet de Capurro contribuïa a la derrota , la primera de la temporada, del Fènix FC davant FCNG Bol. Tres nous punts pel Serranito-Iturat Bicicletes que superava per 3-1 a una UD Frente Escorxador que segueix sense sumar cap punt. Supera el Viromet al Penya Ribes en la classificació gracies a la victòria, 2-5, aconseguida en el partit que enfrontava els dos equips aquesta setmana. Continua la bona marxa del Tot Gos & Zero Gravity Records que es feia amb un nou triomf al vèncer clarament al Pestaño Pinturas per 8-2. Jornada de descans pel Atletico Perroflautas.

Resultats i classificacions Segona Divisió A

Segona Divisió B

Sorpresa, i de les grosses, la que es produïa en el partit disputat dijous entre Frankfurt El Surtidor i Nottingham Prisa, ja que els locals , que encara no havien guanyat cap encontre aquesta temporada, s’imposaven per 4-1 i acabaven amb la imbatibilitat dels seus rivals. Ajustat triomf del Luke Tubito Team que superava per 3-1 a Patates Fregides BH i que serveix als locals per mantenir-se en la part mitja de la taula. Victòria per la mínima (0-1) de UE Pico Pala en els seu encontre davant Restaurant Can Tabaco. En el, a priori, partit més interessant d’aquesta jornada el Bar El Rinconcito derrotava per un clar 4-1 a la Penya Barcelonista Ribes. Igualat enfrontament el disputat entre CE Nova Olivella i Recanvis Castañeda-Neumaticos Garcia i que va finalitzar amb la victòria visitant per 0-2.

Resultats i classificacions Segona Divisió B



Primera Divisió

La pluja que va caure durant tota la tarda de dilluns va deixar els camps impracticables i va comportar l’ajornament de tots els partits previstos per aquella nit. La jornada es recuperarà, previsiblement, el 16 de gener.

Resultats i classificacions Primera Divisió