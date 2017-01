3x3 del CB Ribes per la Marató. Eix

L'organitza el C.B.Ribes en benefici de la Marató de TV3, i tindrà lloc el proper dissabte 7 de Gener durant tot el dia.

Durant el matí hi haurà els partits dels 3x3 i una actuació de màgia a càrrec dels Magtásticos, a la tarda continuaran els partits amb les semifinals, finals i concursos varis: cistella de mig camp, Two Ball triple familiar i altres ...!!!

Per finalitzar la jornada hi haurà un partit amistós entre els Veterans B del Barça i un combinat de jugadors i ex-jugadors del club.` A la mitja part es farà el sorteig de la samarreta oficial del Barça firmada pels jugadors del 1er equip. L'entrada al partit és gratuïta, només es demanarà la donació voluntària. Al llarg del dia es vendran els números per la rifa de la samarreta.

