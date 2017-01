El Vilanova i el Calafell empaten a un gol en el derbi comarcal

El C.P. Vilanova i el C.P. Calafell han empatat a un gol en el partit corresponent a la dotzena jornada de la Primera Nacional Estatal disputat en el Pavelló de la Plaça de les Casernes, que presentava una magnífica entrada –per sobre dels ¾ de l’ aforament, i amb una bona presencia de calafellencs, i amb els dos equips amb el suport dels seus respectius grups d’animació.

Primerament destacar que el resultat ha estat just, tant per les ocasions, com pel control del joc i també per les errades en les jugades a bola a tirada. Cal destacar l‘esportivitat total sobre la pista i en les grades, situació que es d’agrair.

La primera part ha finalitzat sense que el marcador es mogués, i amb 9 faltes acumulatives contra el Patí Vilanova per 8 contra el Calafell.

En la segona part i amb joc alternatiu ha arribat el primer gol de l’encontre en el minut 7, en una pèrdua de bola no forçada de A. Salvadó que l’ha aprofitat B. Ferrer per inaugura el marcador. En el minut 17 el mateix Salvadó no ha transformat la falta directa per acumulació, però dos minuts més tard Riba que feia poc que havia sortir a la pista aconseguia el gol de l’empat. El Vilanova tenia sobre d’ell l’espasa de Democles de la desena falta que va arribar trenta segons desprès del gol de l’empat, però O. Palau no l’ha transformat. Restaven cinc minuts que han estat bojos d’atacs d’un i altre equip però el marcador no s’ha mogut.

Destacar la bona imatge que ha donat la nova incorporació vilanovina Nil garreta, la gran actuació dels dos porters, i com sempre les excessives errades no forçades del Patí.

Fitxa tècnica

C.P. VILANOVA GRUP SIMON.- Esteve, Aguilar, Muntané, Salvadó,Garreta (equip inicial) Riba, Garrido, Pastó.

C.P. CALAFELL TOT L’ ANY.- Serra, Romeu, Martí, Vergés, Gumà (equip inicial) Ortoll, B. Ferrer, Riera Palau

Àrbitres.- Srs. A. de la Hera I O. Pérez. Sense cap problema per la cortrecció dels jugadors

Gols: Segona part; 0-1 B. Ferrer (min 7) 1-1 Riba (min 19)