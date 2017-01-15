Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana
No hi ha jornada de l'OK LLiga Masculina per les competicions europees de clubs
OK LLIGA MASCULINA-
No hi ha jornada per les competicions europees de clubs
PRIMERA NACIONAL ESTATAL- JORNADA 12
C.H. PALAFURGELL 5 - P.H.C. SANT CUGAT 2
H.C. LLEIDA ALPICAT 3 - ASTURHOCKEY C.P. 9
C.P. RASPEIG 0 - F.C. BARCELONA LASSA 4
C.P. VILANOVA GRUP SIMON 1 - C P CALAFELL TOT L’ANY 1
G.E. I E.G. - C.P. TORDERA
MIS IBERICA H..C. MATARÓ 5 - C.H.P. SANT FELIU 5
S HUM FRIT RAVICH 1 - C.D. ARENYS DE MUNT 4
OK LLIGA FEMENINA JORNADA 11
C.P. ALCORCON 4 - COVESA SFERIC TERRASSA 1
-MEDICARE SYSTEM MATARO - C.P. VOLTREGÀ
CERDANYOLA H.C. - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
C.P. MANLLEU 4 - H.C. LICEO 1
C.P. LAS ROZAS - GENERALI PALAU PLEGAMANS
C.H.P. BIGUES I RIELLS - HOSTELCUR GIJON H.C.
C.P. VILANOVA 3 - P.H.C. SANT CUGAT 0