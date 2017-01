HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana

No hi ha jornada de l'OK LLiga Masculina per les competicions europees de clubs

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 15-01-2017 06:37 Lectures 248

OK LLIGA MASCULINA- No hi ha jornada per les competicions europees de clubs PRIMERA NACIONAL ESTATAL- JORNADA 12 C.H. PALAFURGELL 5 - P.H.C. SANT CUGAT 2 H.C. LLEIDA ALPICAT 3 - ASTURHOCKEY C.P. 9 C.P. RASPEIG 0 - F.C. BARCELONA LASSA 4 C.P. VILANOVA GRUP SIMON 1 - C P CALAFELL TOT L’ANY 1 G.E. I E.G. - C.P. TORDERA MIS IBERICA H..C. MATARÓ 5 - C.H.P. SANT FELIU 5 S HUM FRIT RAVICH 1 - C.D. ARENYS DE MUNT 4 OK LLIGA FEMENINA JORNADA 11 C.P. ALCORCON 4 - COVESA SFERIC TERRASSA 1 -MEDICARE SYSTEM MATARO - C.P. VOLTREGÀ CERDANYOLA H.C. - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS C.P. MANLLEU 4 - H.C. LICEO 1 C.P. LAS ROZAS - GENERALI PALAU PLEGAMANS C.H.P. BIGUES I RIELLS - HOSTELCUR GIJON H.C. C.P. VILANOVA 3 - P.H.C. SANT CUGAT 0