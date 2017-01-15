HOQUEI PATINS

Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana

No hi ha jornada de l'OK LLiga Masculina per les competicions europees de clubs

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 15-01-2017 06:37 Lectures 248

OK LLIGA MASCULINA-

No hi ha jornada per les competicions europees de clubs

PRIMERA NACIONAL ESTATAL- JORNADA 12

C.H. PALAFURGELL  5 - P.H.C. SANT CUGAT 2

H.C. LLEIDA ALPICAT 3 -  ASTURHOCKEY C.P. 9

C.P. RASPEIG 0 - F.C. BARCELONA LASSA 4

C.P. VILANOVA GRUP SIMON 1 - C P CALAFELL TOT L’ANY 1

G.E. I E.G.  - C.P. TORDERA   

MIS IBERICA H..C. MATARÓ 5 - C.H.P. SANT FELIU 5

S HUM FRIT RAVICH 1 - C.D. ARENYS DE MUNT 4 

OK LLIGA FEMENINA JORNADA 11

C.P. ALCORCON 4 - COVESA SFERIC TERRASSA  1

-MEDICARE SYSTEM MATARO  - C.P. VOLTREGÀ 

CERDANYOLA H.C. - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS    

C.P. MANLLEU 4 -  H.C. LICEO  1

C.P. LAS ROZAS  - GENERALI PALAU PLEGAMANS 

C.H.P. BIGUES I RIELLS  -  HOSTELCUR GIJON H.C.     

C.P. VILANOVA  3 - P.H.C. SANT CUGAT  0

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