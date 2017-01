Gran nit europea del Cafès Novell Patí Vilafranca Capital del Vi

CP Vilafranca 5 - A. Juventude de Viana 2

El Cafès Novell CP Vilafranca Capital del Vi, va fer reviure una altra èpica nit europea a la poliesportiva de Vilafranca. I és que la tornada dels vuitens de final de la Copa de l Cers, es va disputar a Vilafranca, i el Cafès Novell havia de remuntar un resultat advers de dos gols en contra, ja que a l’anada disputada a Viana do Castelo (Portugal), el Patí havia perdut per 3 a 1.

El Patí va sortir molt concentrat en el partit, i intentava buscar jugades creatives i arribades a la porteria, però un encertat Joan Ignasi Edo Bosch, porter català de l’equip portuguès, aturava els arribades del Patí amb encert. Per la seva banda l’equip portuguès, va sortir a la pista a especular amb el resultat aconseguit a Portugal abans de festes, va arribar en poques ocasions, en part també per la bona defensa vilafranquina molt concentrada. A manca de 7 minuts per l’acabament, l’entrenador portuguès va demanar temps mort, per tal d’assentar i asserenar els seus jugadors, però les coses no els hi acabaven de sortir. En el minut 21 d’aquesta primera part, el àrbitres francesos, van xiular un penal favorable al Patí, el llençament del capità Jordi Galan, el va aturar el porter Edo Bosch, però els de la Capital del Vi, no van abaixar la guàrdia i va continuar insistint i en el que mancava d’aquesta primera part, va aconseguir empatar l’eliminatòria posant-se amb un avantatge de 2 a 0, amb gols dÀngel Rodriguez de xut des del lateral de l’àrea en el minut 22, i de Joan Vázquez, dos minuts més tard, aprofitant una bola morta lateral que la va recollir i es va presentar sol davant del porter del Viana, i li va engaltar al fons de la porteria. Amb el 2 a 0 s’arribava al descans, amb un resultat molt esperançador pel Patí.

A la represa, en el minut 2, els àrbitres van assenyalar penal favorable als portuguesos, André Azevedo, va transformar el seu llençament que classificava momentàniament als portuguesos. En el minut 7 el Juventude de Viana, va arribar a les 10 faltes, amb la corresponent falta directa favorable al Patí, l’encarregat de llençar-la va ser Marc Vázquez, el qual va transformar el seu llançament i posava el 3 a 1 i tornava a empatar l’eliminatòria.

El Juventude de Viana, es va veure capaç de remuntar el partit, i va començar a fer un joc més directe, que el que havia practicat fins al moment, i en el minut 12, va provocar la desena falta al Vilafranca, tenint l’opció de la falta directe, que Diogo Fernándes, va transformar posant el 3 a 2 en el marcador, i que els donava la classificació parcial. Amb aquest resultat, els portuguesos, volien ampliar el seu avantatge en l’eliminatòria, però un inspirat i encertat David Arellano, aturava amb grans accions de mèrit i a boca de canó totes les boles que li arribaven, fent una magnifica actuació. Al minut 13, els àrbitres van ensenyar-li targeta blava al noi de la casa, Joan Vázquez, amb la corresponent expulsió. La falta directa, llançada pels portuguesos, la va aturar molt d’encert, el porter vilafranquí David Arellano, el Vilafranca va saber aguantar molt bé la inferioritat numèrica, i no es va posar nerviós, intentant fins i tot anar a buscar el gol amb tres jugadors de pista i practicant un joc molt directe. Els minuts passaven i el Cafès Novell buscava el gol de l’empat, aquest va arribar a manca de 6 minuts per l’acabament del partit quan Rubén Fernández, d’un xut llunyà des de gairebé mitja pista, feia el 4 a 2 i empatava l’eliminatòria de nou.

El partit va continuar amb alternances en el joc i en les porteries, on ambdós equips volien aconseguir el gol de la victòria, però cap equip el va aconseguir dins el temps reglamentari, i l partit es va acabar amb el 4 a 2, que portava a la pròrroga de 5 minuts per part amb gol d’or.

A la primera part de la pròrroga, els dos equips van sortir amb respecte, per intentar no encaixar el gol d’or, i perdre l’eliminatòria, sense tenir moltes ocasions de cara a porteria, i esperant l’error del rival.

A la segona part, va ser una mica la tònica de la primera, però el Viana es va posar amb 14 faltes, i a manca de 18 segons per acabar aquesta segona part de la pròrroga, els portuguesos van fer una clara falta d’equip, que significava la seva quinzena falta i la segona falta directa del partit favorable al Patí. De nou l’encarregat de llençar-la va ser el jove Marc Vázquez, que de nou va transformar el seu llançament, i va fer que el deliri i l’alegria s’apoderés dels jugadors i aficionats presents al pavelló, on cal esmentar el paper de la grada jove, que va animar en tot moment i va fer que la poliesportiva fos un fortí, i que els jugadors del Patí van agrair moltíssim.

Ara la següent eliminatòria de la Copa de la Cers, seran els ¼ de final, on el Cafès novell s’enfrontarà a un vell conegut, el Barcelos portuguès, i serà la reedició de la final de l’any passat de la Cers. El partit d’anada serà el dissabte 4 de febrer a Vilafranca a les 20:30h i la tornada el dissabte 11 de març a Barcelos.

Fitxa tècnica

CP VILAFRANCA: Arellano, Cusachs, Galan, Palau, Fernández (1)–cinc inicial- M. Vázquez (2), J. Vázquez (1), Rodríguez (1) i Ferrer

JUVENTUDE DE VIANA: Edo Bosch, F. Silva, To Silva, Azevedo (1) i Pereira –cinc inicial- Lima, Fernandes (1), Suissas i Santos

ÀRBITRES: Beluzen (FRA) i Thibaud (FRA): correcte

OBSERVCIONS: 400 espectadors que omplien la poliesportiva vilafranquina, amb la grada jove animant en tot moment.