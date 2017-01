La Parròquia-Samà Femení torna a guanyar a la pròrroga, aquest cop contra el líder i a l'exili

La Parròquia-Bàsquet Samà SFA 67 - Celtic Bàsquet Molins 60

La Parròquia-Bàsquet Samà tornava a la competició un mes després del darrer partit del 2016 contra el líder, i havent de jugar com a local a Sitges. El motiu del canvi de camp va ser l'ocupació del pavelló poliesportiu CEM Isaac Gálvez per a una altra activitat esportiva.

El Celtic Bàsquet Molins arribava al partit amb una sola derrota i amb la millor defensa del grup 1 de Primera Catalana, per tant, es preveia un partit amb un rival sòlid i amb poques fissures.

L'enfrontament va començar amb domini del joc per part de les samistes amb clares opcions d'encistellar i amb una defensa molt treballadora. S'atacava amb un molt bon ritme i amb equilibri exterior i interior. En el minut 5 un 8 a 3 per començar a dominar en el marcador. Les visitants basaven el seu joc en les jugadores interiors més altes que les vermelles. La veterania verd-i-negra a prop de cistella va començar a trobar opcions i així es van escurçar les distàncies. S'arribava al final del primer període amb 4 punts d'avantatge i amb una bona posada en escena.

A l'inici del segon període un 8 a 2 de les vilanovines va permetre aconseguir el màxim avantatge del partit (20 a 10 en el minut 5). Tot i així el líder va donar senyals de fortalesa i va reaccionar des de la defensa i sobretot anotant des dels tirs lliures i el tir exterior. El Samà, més enllà de posar-se nerviós, va seguir treballant i va poder arribar al descans amb 4 punts d'avantatge.

A la represa es va eixamplar la diferència fins als 8 punts (34 a 8 en el minut 5) però un altre cop el treball interior i l'aprofitament de les jugadores exteriors per tirar alliberades va donar peu a la recuperació del Molins que va acabar el quart dos punts per sobre.

El líder, després de 30 minuts, havia pogut posar-se per davant. Començaven els darrers deu minuts amb un bon inici samista però encara millor de les visitants que amb dos triples tornaven a dominar en el marcador quan faltaven 5 minuts (43-46). A poc a poc, i a base de tirs lliures, penetracions i sobretot d'una excel·lent defensa, La Parròquia va ser capaç d'arribar als últims 6 segons encistellant per posar-se 2 amunt. Però un ràpid contraatac del Molins que el Samà no va saber aturar va finalitzar amb falta personal a sota cistella. No li va tremolar la mà a la jugadora rival, empat i pròrroga un altre cop.

Segurament les tres pròrrogues amb les quals va finalitzar el 2016 l'equip d'Òscar Andreu va servir d'experiència per controlar els 5 minuts del temps extra. Les vilanovines només van permetre dues cistelles en joc gràcies a una defensa que va saber arribar abans a totes les accions que volia realitzar el Molins. Aquest fet, sumat a la valentia en atac anotant 13 punts en cinc minuts, va donar la vuitena victòria de la temporada a un Bàsquet Samà que segueix en el seu camí de créixer com a equip.

El pròxim partit de LA PARRÒQUIA-BÀSQUET SAMÀ VILANOVA es jugarà diumenge a les 18 h contra el CB PRAT, equip a una sola victòria de les samsites.

Anotacions: LAIA (9) - ANNA (0) - ANIRA (19) - ANDREA (0) - JUDITH (5) - IRENE (10) - LAURA (8) - ELI (5) - ELENA (6) - MARINA (2) - VALAYA (3)

Parcials: 12-8 / 16-16 / 10-16 / 16-14 / 13-6.