Victòria dels alevins i derrota dels dos sèniors

El més petits del Club van desplaçar-se dissabte a Terrassa per a la Cinquena Jornada d’Escoles. El s8 van desenvolupar un joc molt dinàmic davant la UE Santboiana, Manresa-Vic i Carboners de Terrassa. Els s10, per la seva banda, van demostrar clarament com el seu joc progressa; una bona mostra d’aquesta progressió és que, de tres partits disputats, van aconseguir dues victòries folgada i una derrota per la mínima. Idèntics resultats en el balanç de victòries i derrota per als s12, que a nivell formatiu van demostrar també una més que positiva evolució.

L’endemà diumenge era el torn d’alevins, i els dos sèniors. Els alevins encaraven el segon partit de la segona fase, i el conjunt entrenat per Roger López va aconseguir la segona victòria consecutiva. En visita a domicili al Vallès, els alevins del Club van aconseguir marcar distàncies en el marcador ja durant el primer temps (0-26); a l’inici del segon temps, els locals van recuperar terreny i van arribar a estar a cinc punts dels de blau cel (28-33). La proximitat en el marcador va servir perquè els vilanovins reaccionessin, i s’enduguessin la victòria bonificada (28-50).

El sènior masculí, per la seva banda, realitzava la primera visita a domicili a Segona Catalana a Badalona, tornant amb una derrota fruit d’errors individuals, davant d’un equip local més contundent en els placatges i les fases de conquesta. Els vilanovins van disputar una bona primera part, amb diferents ocasions que no van saber concretar en zona de marca contrària (21-14); a la represa, el cansament, la manca de banqueta i la persistència del joc dels locals va acabar passant factura al sènior, que encaixà la primera derrota d’aquesta segona fase (49-21). El femení, finalment, debutava a Primera Catalana, amb un dels rivals més durs de la categoria. Les noies del BER, campiones de l’edició anterior, van imposar la seva lògica de joc des del primer minut, fent pagar a les locals la inexperiència, tancant-les en camp propi i aprofitant els punts dèbils de la defensa local (3-72).