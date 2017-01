Cap de setmana de poca competició pel CH Vendrell

El passat cap de setmana va ser suau pel que fa la competició del CEHV. Els equips Infantil Femení, Aleví Masculí Negre, Aleví Masculí Vermell i Benjamí no varen poder disputar els seus partits degut a causes meteorològiques.

Els Sènior Masculí va jugar dissabte al Vendrell contra un fort Handbol Calella, el quart classificat a la lliga, al què els vendrellencs no van poder fer front. Aquesta temporada, el principal objectiu de l’equip és crear cohesió entre els jugadors per crear un projecte de futur més competitiu. La propera setmana contra el Sant Quirze, un equip que va just per del combinat vendrellenc.

Pel que fa l’equip Juvenil Masculí, tampoc va poder superar al Handbol Gavà. Amb tan sols set jugadors, els locals van intentar plantar cara a la pista, però l’Handbol Gavà va demostrar una gran superioritat tècnica. La propera cita la tenen aquest dissabte a les 16.15h al Vendrell contra l’H. Rubí “B”, un equip que va per sota dels nostres a la classificació i que, per tant, s’espera un resultat favorable. L’Equip Juvenil Femení, tot i anant per davant del marcador tot el partit, finalment no va poder superar al Palautordera, un equip fort que està a la part alta de la classificació. La propera setmana, jugaran contra l’Handbol Mataró a casa.Per últim, l’Infantil Masculí van perdre a casa del CH Amposta per la mínima. Tot i això, l’equip va demostrar una gran força i un gran joc, que reflecteix la seva evolució positiva. Aquest dissabte juguen al Vendrell, a les 11h, contra H. Mora la Nova.

Aquest cap de setmana es presenta ple d’handbol al Vendrell. A banda dels partits esmentats anteriorment, els més petits del club també disputaran els seus partits a casa. L’Aleví Negre, l’Aleví Vermell i el Benjamí jugaran de 10 a 13 al Complex Esportiu Tennis, mentre que l’Infantil Masculí juga a les 11 al Pavelló Municipal.