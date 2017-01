Derbi sense gols

Joventut Ribetana 0 – CF Suburense B 0

Bon empat l’aconseguit pel Suburense al Bosc de Plaça davant la Joventut Ribetana, continuant amb la ratxa en un partit amb més obligació per part del equip ribetà saben que el Begues havia guanyat i de no fer-lo ells l’avantatge començava a ser important.

El filial del Suburense reforçat amb jugadors del A com Over, Geri, Marc Navarro i Marcos Espigado patien sobre tot als primers minuts amb les arribades dels de Victor Doñate, però s’estiraven al llarg del partit, ressaltar que tan uns com els altres van disposar de bones opcions amb magnífica resposta dels dos porters.

L’expulsió per dues targes grogues va fer que el Suburense B jugues els darrers 25 minuts amb 10 jugadors arribant a la fi amb aquest empat sense gols per uns molt bo i pels altres tot el contrari.

Fitxa tècnica

Joventut Ribetana: Jordi Fernàndez, Fede, Marc Cols, Fèlix Casallod, Jordi Gallego, Marc Gonzàlez, Alex Morillas, Joey Portillo (Marti Ferret 46) Alex Laguna, (Jordi Ayala 65) Roberto, Karim i (Alberto Bejarano 73).

CF Suburense B: Marc Muñoz, (Albert Villagordo 26) Guillem Diaz, Adri Mateo, Serge Rory, Daniel Puerto, Guillem Viñola, (Cristian Almela 82) Pablo Altamirano, Marcos Espigado, Geri, Marc Navarro, (Gerard Vallbuena) i Over Ramos.

El proper partit

El Suburense B rep aquest diumenge al Riudebitlles amb l’objectiu de seguir ampliant la seva dinàmica positiva guanyant al l’equip que des de fa unes jornades entrena Manel Lora, a la vegada que compta amb el porter sitgetà Alex Rodríguez, que dels 7 partits a camp contrari ha guanyat 2, empatant 1 i perdent 4.

L’hora d’inici aquest diumenge a partir de les 12’15 al Municipal d’Aiguadolç.