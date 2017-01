Cròniques dels partits del CHVNG

Sènior CHVNG 29-24 Torró d’Agramunt CHA

DULCE VICTORIA

60 MINUTOS DE INTENSIDAD ... Y VICTORIA

El Vilanova se enfrentaba al cuarto clasificado, un Agramunt que es una de las revelaciones de esta liga. Las sensaciones respecto a los nuestros eran de mejoría y que el avance que se espera de un equipo tan joven iba progresando, pero lo que no contábamos era que añadiendo más juventud ( tres juveniles) al equipo mejoraría en mayor medida…, bueno no contábamos con ello la mayoría, porque el equipo técnico (Pere Solé, Enric Papiol y Jordi Porras) , está claro que sí.

Aunque la apuesta del equipo técnico funcionó, no hubiese sido posible el resultado positivo sin otro factor tanto o más importante, la generosidad de este grupo, que saben integrar como uno más desde el primer segundo a todos los juveniles que suman para alcanzar los objetivos. Enhorabuena, esta es la actitud de unos buenos deportistas.

El partido fue de los que hacen afición, la salida del Hipersimply fue fulgurante, un tres a cero en los primeros minutos sorprendía respecto a lo previsto. Buena colocación e intensidad en defensa, fluidez y rapidez en el ataque fueron las primeras armas de los azules. El Agramunt se recompuso , intensificó el esfuerzo en defensa subiendo un punto la agresividad e intentando imponer su mayor físico y lo consiguió remontando en el marcador en este segundo tercio del primer periodo. Cuando ya la situación estaba igualada, las continuas rotaciones de jugadores y tácticas se convirtieron en una ventaja para el Vilanova que manejaba la situación posicional en la pista y que seguía marcando un ritmo rápido en el juego que los de la Terraferma tenían dificultades en contrarrestar. Así se llegaba al descanso con una ventaja local de dos goles.

Si dijésemos que en la segunda parte el marcador nos fue siempre favorable y no hubo sensación de peligro sería falso. El Agramunt siguió empujando y pasó a una defensa mixta, primero sobre Izan y después sobre Arnau, pero otra vez las variantes tácticas de nuestro banquillo encontraban solución y conseguían mantener la diferencia positiva en el electrónico. A partir del primer tercio de esta parte, la defensa visitante empezó a ser individual y muy presionante por toda la pista, pero el Vilanova mantuvo el orden en todo momento y supo gestionar el tempo incluso contando con un número muy superior de exclusiones en su contra.

En los últimos diez minutos de partido la diferencia se mantuvo entre 4 y 6 goles, hasta el 29-24 final. Merece mención a parte la actuación de nuestros dos porteros, Martí Burcet y Arnau Muniesa. El primero, como siempre, impecable y contundente. Marcando la velocidad de cada arranque de jugada según la situación del partido y realizando paradas de esas que levantan a la grada. Y el segundo, demostrando el acierto de subirle al primer equipo del club aunque sea todavía un jugador de categoría juvenil.

Respecto al resto del equipo, disputaron el encuentro como se espera de ellos y todos mantuvieron el nivel independientemente de quien estuviese en pista.

Juvenil masculí CHVNG 36-27 Handbol Sabadell

VICTORIA TRABAJADA GOL A GOL

El comienzo de esta segunda vuelta ha sido en casa, frente a un Sabadell que ha intentado llevarse los dos puntos durante los sesenta minutos sin bajar los brazos a pesar de ir siempre a remolque del Vilanova. El juego de los de Juan Cuenca y Martí Burcet ha sido intenso de principio a fin.Prueba de la dificultad que han planteado los del Vallés ha sido el resultado al final de la primera mitad, un 18-16 que venía de un 14-9 en el minuto dieciocho. El sabadell no permitía que los locales rompiesen el partido.

Con todos los juveniles en la convocatoria por primera vez en muchos partidos y con los cadetes a un excelente nivel , la segunda parte prometía …y no defraudó. Los azules fueron más eficaces en defensa y ganaron varios balones que permitieron contraataques que acababan en el fondo de la red visitante. Soportando un arbitraje que a veces daba la sensación de cierta asimetría en sus decisiones según el área donde se producía la acción, el Hipersimply fue avanzando en su diferencia en el marcador, hasta llegar a los nueve goles , que dejan a nuestro equipo en un buen cuarto puesto en la clasificación a solamente un punto del segundo.

Cadet masculí A Hipersimply CHVNG 23-40 H CORNELLÀ

DERROTA DEMASIADO ABULTADA

Derrota del cadet A de l’Hipersimply davant un rival que ni molt menys es tan superior com el resultat final pot reflectir, però on els blaus, van patir una davallada anímica a la segona part, que va permetre al rival obtenir un resultat massa exagerat.

El partit no va començar bé per als blaus, tot i fer unes primeres accions de merit, aviat els del Baix Llobregat, van obrir forat al marcador, més per demèrit dels blaus que pel seu propi encert, 2 a 9 al minut 10. La reacció vilanovina no es va fer esperar i poc a poc van anar reduint la diferència amb una molt bona defensa i també atacant amb bon criteri fins a arribar a equilibrar el marcador, 9 a 10, al minut 20. Els últims 10 minuts d’aquest segon temps, van ser molt equilibrats, es va veure un bon handbol a la pista i potser als blaus els va sobrar un excés de ganes que va provocar algunes accions precipitades i que els visitants, que van tenir la sort de cara, van saber aprofitar per agafar un petit avantatge al descans, 12 a 15, però amb el partit obert.

L’inici del segon període va ser clau per a la desfeta vilanovina, els blaus van sortir mols decidits a guanyar el partit, però, unes primeres accions, on la mala sort va ser el seu pitjor aliat, van provocar un ràpid parcial de 1 a 5 pels de Cornellà i un cop anímic per als vilanovins que ja no van saber superar. Els blaus es van enfonsar en veure que el partit es posava molt coll amunt i van començar a precipitar-se tant en atac com en defensa, per intentar reduir la diferencia al marcador, però no van estar encertats i els del Baix Llobregat van aprofitar per augmentar la diferencia i matar el partit, 21 a 30 a l minut 20. Els últims deu minuts amb, els blaus van abaixar els braços i el partit va ser un passeig pels de Cornellà, que van aprofitar per eixamplar el marcador fins el 23 a 40 final.

CH Ripollet 10 - 41 Cadet femení Hipersimply CHVNG

EL 13 ES UN MAL NÚMERO? ... 13 DE 13 !!!

El cadete femenino se mantiene lider imbatido en este principio de la segunda vuelta



Infantil masculí Hipersimply CHVNG 22-29 CH Molins UN PARTIT EMOCIONANT

Dissabte vam jugar a l’annex i, tot i el fred, els espectadors vam poder gaudir d’un partit vibrant. El matx es preveia igualat i així va ser als primers compassos de joc. No obstant, després d’un tanteig inicial els del Molins van posar-se 2 a 7 al marcador. Va ser un element clau ja que va ser una distància que va ser insalvable pels locals tot i el gran partit i els esforços realitzats. Val a dir que les pilotes perdudes en atac i especialment la bona defensa dels visitants sumat a la millor versió del campionat que hem vist fins ara a la porteria del gran porter del Molins van provocar que no puguéssim ajustar-nos al marcador. A la mitja part el marcador reflectia un 8 a 16 que no resumia el bon partit que els nostres infantils estaven fent. Els primers 10 minuts de la segona van ser trepidants. El nostre equip tècnic va imposar un ritme i una tàctica veloç que va fer que retalléssim fins posar-nos 17 a 20. Un mèrit i un espectacle que va fer oblidar la gelor del pavelló. Malgrat la intenció de voler atrapar-los, una vegada més, unes parades espectaculars del porter dels visitans va fer impossible la remuntada. El marcador final de 22 a 29 no reflecteix ben bé la igualtat que hi va haver al terreny però com a conclusió es pot dir que després d’una setmana sense entrenament regular per la festa local de Sant Antoni i les baixes per refredats l’equip pot aprendre una nova lliçó per seguir consolidant l’equip. També cal créixer amb les derrotes tot i que l’equip necessita una altra victòria per recuperar les bones sensacions d’inici de temporada.

EHC Sant Boi Benviure 8-8 Aleví mixt Hipersimply CHVNG