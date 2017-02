Derrota ajustada del femení del SEL Vilanova

El sènior masculí visitava dissabte Passat e camp de la Teixonera, a Barcelona, per afrontar el seu matx enfront del Químic. Tot i la recent victoria enfront els també barcelonins de l’Enginyers, l’equip va saltar fred al camp de la Teixonera, i dues lesions en els primers minuts van acabar de trastocar l’esquema de partit dissenyat pels vilanovins. Els locals, superiors en touché i en els rucks, aprofitaren la manca de pressió defensiva dels de blau cel per aconseguir agafar distància en el marcador en el primer temps, tot i la penalitat i l’assaig sumats pels de Felipe López. A la represa, el matx fou més disputat però sense que els de blau cel acabessin de trobar el seu joc, i encaixant, d’aquesta manera, la segona derrota en el segon desplaçament de la competició (55-13).

El femení, per la seva banda, no va acabar de concreter diumenge a Reus les seves possibilitats davant de la UE Santboiana. Primera part de domini local no concretat en el marcador (el descans el marcador reflectia un empat a 0); al segons temps, però, les noies del Reus-SEL s’avançaren gràcies a dos assajos, el primer fruit d’una intercepció i el segon fruit del treball de moltes fases en zona de 22 rival (10-0). Una targeta groga a una jugadora local, i la subsegüent inferioritat numèrica, van donar ales a la UE Santboiana, que arrencà un primer assaig amb transformació per acabar aconseguint-ne un segon, i definitiu, que els permetia endur-se la victòria del camp de la Pastoreta. La derrota ajustada permet sumar un punt de bonus defensiu (10-12).

Per la seva banda, els alevins sumaren cinc punts per no disposar l’equip rival, l’AR Lycé Française, de suficients jugadors per disputar el partit. Més enllà de la victòria formal, els alevins disputaren un entretingut amistós amb els locals, barrejant jugadors i disfrutant de la matinal de dissabte.