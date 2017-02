Resultats i pròxima jornada dels equips del CP Vilanova

Aquest cap de setmana el balanç de ha estat de 10 victòries, 5 derrotes i 4 empats. Destacar en la base les victòries a domicili del Prebenjamí "B" fora de casa i la continuïtat en els resultats positius tan de l'Infantil "A" com del Benjamí "A".

Els nostres dos primers equips tenien desplaçaments complicats les noies van obtenir un valuós empat a zero a una de les pistes més complicades de la lliga com és la del Bigues i Riells.

I els nois a terres asturianes no van tenir la sort de cara i en els últims instants del partit van veure com no podien puntuar davant la revelació de la Primera Nacional, el Asturhockey.

Aquest cap de setmana els noies reben al Sant Cugat, un rival que en la primera volta va marcar el camí a no seguir per l'equip desprès d'una segona part molt dolenta i l'equip amb l'ajuda de l'afició pot tornar-li el sever correctiu que va rebre. Les noies ho tenen més complicat doncs visiten el CP Voltregà, segon classificat de la lliga.

Pel que fa a la base destacaríem el partit de l'infantil "A" que juga a casa per seguir amb la ratxa de victòries i el Prebenjamí iniciació "A", que segueix amb una gran línia de resultats.

Resultats Jornada 28 i 29 de gener

Partits a casa



Veterans CP VILANOVA TOYOTA-HC MONTBUI 5-5

PREBENJAMÍ “D” - JESUÏTES SARRIÀ “A” 3 - 0

PREBENJAMÍ “C” - ST. JOSEP SS “C” 1 - 2

BENJAMÍ “A” - CP VOLTREGÀ “B” 2 - 0

ALEVÍ “A” - CP BELL-LLOC “A” 3 - 5

BENJAMÍ “C” - CP TORDERA “A” 2 - 4

PREBENJAMÍ “A” - CP VOLTREGÀ “A” 3 - 0

JUNIOR - ALPICAT 11 - 4

Partits a fora

PHC ST. CUGAT “B” - Prebenjamí iniciació “B” 2 - 2

HC MONTBUI - Prebenjamí iniciació “C” 2 - 2

CH STA. PERPÈTUA “B” - PREBENJAMÍ “B” 1 - 3

PHC ST. CUGAT “B” - BENJAMÍ “B” 6 - 1

CP ST. RAMÓN “A” - INFANTIL “A” 2 - 6

HC MONTBUI - ALEVÍ B 2 - 12

CP MONJOS - INFANTIL “B” 3 - 12

C.H.P. BIGUES I RIELLS - CP VILANOVA OKLLIGA 0 - 0

ASTURHOCKEY C.P. - CP VILANOVA GRUP SIMON 4 - 3

CP VIC “A” - Prebenjamí iniciació “A” 0 - 3

UE LA GARRIGA - MINI-FEM 1 - 3

CALDES CH - FEM-16 12 - 5



Jornada 4 i 5 de febrer

Partits a casa



Dissabte 09:00 PREB. INICIACIÓ “A” - CLUB OLESA PATÍ

Dissabte 10:00 PREBENJAMÍ “B” - HC SANT JUST “A”

Dissabte 11:15 BENJAMÍ “B” - CH SANTA PERPÈTUA

Dissabte 16:15 ALEVÍ “B” - CP MASQUEFA

Dissabte 17:30 INFANTIL “B” - CERDANYOLA CH “C”

Dissabte 20:30 CP VILANOVA SIMON GRUP -PHC SANT CUGAT

Diumenge 09:30 FEM16 - CERDANYOLA CH

Diumenge 11:00 INFANTIL “A” - CP JONQUERENC

Diumenge 12:30 JUVENIL - CERDANYOLA CH “B”

Partits a fora

Dimecres 21:45 CP CONGRÉS “A”-VETERANS CP VILANOVA

Dissabte 10:00 HC PALAU PLEG. “A” - PREBENJAMÍ “A”

Dissabte 10:45 HF SANT JOSEP SS - BENJAMÍ “A”

Dissabte 11:00 CP SANT RAMÓN “A” - PREBENJAMÍ “C”

Dissabte 15:45 IGUALADA “C” - BENJAMÍ “C”

Dissabte 18:00 CP VOLTREGÀ - CP VILANA OKLLIGAFEMENÍ

Dissabte 17:15 CE NOIA “C” - JUNIOR

Diumenge 09:00 CH MATARÓ “B” - PREBENJAMÍ “B”

Diumenge 15:00 CH ARENYS DE MAR - MINIFEM