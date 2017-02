Crònica de la participació del Judo Vilafranca al campionat de Catalunya júnior

Aquest dissabte s'ha celebrat a les instal·lacions de Llars Mundet de Barcelona, el Campionat de Catalunya júnior de Judo, amb la participació de quatre judoques de l'escola de judo Vilafranca.

Adrià Pérez, en - 55kg, aconsegueix pujar al tercer graó del podi, quedant així tercer de Catalunya en categoria júnior tot i esser cadet de primer any, guanyant tots els seus combats per ippon (màxima puntuació) excepte el de la semifinal, on cau amb el que seria el campió de Catalunya.

Pel que fa a la resta de judoques, Manel Terraza, Ivan Moroz i Ferran Piloñeta, tot i fer bons combats, no aconsegueixen pujar al podi.

Propera sortida Copa Catalunya infantil i cadet a la Llagosta.

Els quatre judoques de l'escola de judo Vilafranca