Audie Norris a la Presentació de l’AB Vendrell 2016-17

Abans del partit del primer equip amb l’AESE B, va tenir lloc la presentació de tots els equips, de l’entitat taronja, que competiran aquesta temporada 2016-17. En un pavelló ple de gom a gom, els 28 equips i els 304 jugadors, des de bàsquet escolar fins als sèniors masculí i femení (ambdós equips, líders de les seves lligues), van anar desfilant pel pavelló de Coma-ruga, en una presentació molt dinàmica de música i llum, i on va quedar palès la gran salut què té el bàsquet vendrellenc. Abans de la foto final, amb tots els equips junts, el president del club, Albert Trillas, va voler agrair la presencia de les personalitats, que van assistir-hi i on tots ells van pendre paraula, com l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, el regidor d’esports Ferran Trillas, el president de la federació de bàsquet de Tarragona, Joan Cortina i el conegut i destacat exjugador del FC Barcelona, Audie Norris, que va estar present a tota la Festa. L’alcalde del Vendrell li va fer entrega d’un quadre de Pau Casals en record del Vendrell. Norris va dirigir unes paraules a tots els jugadors/es de motivació per seguir gaudint d’aquest esport i agraïnt als pares, tècnics...

Audie Norris, conegut amb l'àlies d'"Atomic Dog", va aconseguir la seva plenitud esportiva en el FC Barcelona, club en el qual va militar durant 6 temporades en la dècada del 1980. Considerat un dels jugadors més brillants que han jugat en la lliga espanyola.

Per acabar, es va fer un homenatge a l’ex-president David Rivelles, als ex-directius Fernando López i José Miguel Morillas i als ex-jugadors Marc Rovirosa, actual entrenador, i José Juan Miguel, per la seva dedicació i vinculació amb el club.

Els taronges superen 68-58 l'AESE B i continuen liderant la taula

Els vendrellencs es van retrobar amb la victòria, després de la derrota de la setmana passada a la pista del Prat, al superar, al cuer, l’AESE B pel resultat de 68-58, en un partit què es va disputar, després de la presentació de tots els equips de l’entitat taronja. Va ser un partit gris dels de Marc Rovirosa, què es van acabar emportant, per la major qualitat tècnica dels jugadors locals, encara que no van poder trencar el partit, davant un rival inferior, però, molt combatiu.

Els del Vendrell, segueixen liderant la classificació en solitari, amb un balanç de 15-2, amb dos victòries de marge respecte al tercer lloc, què marca l’ascens directe. El partit començava amb un bon ambient a la graderia, tot i què el joc era imprecís per part dels locals, amb un equip visitant que aprofitava les pilotes perdudes dels vendrellencs, per agafar 14-16, la iniciativa, al final del primer quart. A l’inici del segon període, es va veure un equip del Baix Penedès més intens en defensa, l’encert en atac d’Omar Francisco , provocava un parcial de 12-2 en cinc minuts, que deixava un 26-18, què capgirava la dinàmica; després, els taronges es van relaxar i l’AESE, ho aprofitava per reduir 33-25, el lluminós, a l’equador del matx. A la represa, va continuar el mateix guió de partit, un equip local que dominava el marcador, en part gràcies al domini del rebot, però, amb un joc gris i una defensa tova, que permetia als de l’Hospitalet de Llobregat, arribar al darrer quart, 52-41 , amb possibilitats de complicar la victòria als locals.

Un últim quart, que començava amb quatre punts dels del Vendrell, que suposaven un 56-43, i amb Alejandro Cereto i Marc Molina, que acabaria lesionat, de protagonistes. Semblava què l’encontre estava encarrilat, però, els àrbitres van voler agafar el protagonisme, assenyalant dos faltes antiesportives als vendrellencs, certament rigoroses , què els visitants aprofitaven per clavar un parcial de 2-8, què els acostava 61-53 a cinc minuts de la fi. Fins al final, les defenses es van endurir, i l’AESE, no donava el partit per perdut, encara què dos triples anotats per Cereto i Francisco, certificaven la victòria pels de Coma-ruga, en un partit travat i força gris.

Diumenge, els vendrellencs tornaran a jugar davant la seva afició, en un duel davant el Salou B, l’únic equip que va ser capaç de derrotar-los en tota la primera volta.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (13), Molina (14), Francisco (20), Luna (3), Nieto (1), Gabaldón (4), Alcón, Casado, Mateu (4), Trouvé (3), Colon (2) i Thiam (4).

Parcials: 14-16, 19-9 (33-25), 19-16 (52-41), 16-17 (68-58).