No joves, no, avui no toca

C.T. SENIOR MASC. FASE PREVIA - GRUP 04

AE Bellsport 68 - 62 Sènior masculí CNBV

Arribava el partit en un moment dolç per els vilanovins. Dels grans. D’aquells que els equips es guanyen a la pista. La culminació al treball de setmanes i setmanes. L’oponent era el Bellsport, líder de la competició amb una derrota. La que va rebre el partit d’anada per part groga.

Sortida dubitativa davant el joc molt físic dels locals. Nil, Ruben, Dani, Carlos i Àlex. 10-1 minut quatre i temps mort. Semblant a les tempestes perfectes vilanovines. Molt contacte físic i poc xiulat. Ajustos al equip, bona reacció, 13-11 amb 6 punts del Ruben que va tornar als grocs al partit. Parcial de 7-0 i final del primer quart, 20-11. Preocupació? No. Aquest equip n’ha fet de tant grosses...

Al segon quart, l’equip va donar la cara i va ser un creuament de cistelles. La diferència anava fluctuant en els deu punts. Diferencia massa evident amb la vareta de mesurar les accions en una banda i altre. 17-14 i 37-25. +12. No baixava la diferència. Un bon equip els locals amb una actitud guanyadora a destacar. Cap tir vilanoví era en solitari. Sempre havia una ma.

El parcial del inici del quart (5-8) i 42-33 al minut 6, va fer veure la llum al baixar dels 10 punts. Però una reacció local molt gran amb un parcial de 7-0, 49-33 i després 52-35 (-17), van fer encendre les alarmes. Però nois, després del Dragon Khan, l’atracció més bestia que existeix a Catalunya la següent es el sènior Vilanoví. Tothom va prémer la maquinària i ho va donar tot. Parcial de 3-9 amb 1 punt del Nil, 2 tirs lliures del Andreu i 2 triples, un del Carlos i un des de el centre de la pista del Ricard, van deixar el quart en un 18-19 i el resultat del quart de 55-44. +11. Just el resultat del partit d’anada. Bàsquet average igualat.

Al darrer quart, l’equip es va tornar boig. Es va menjar amb patates al líder Bellsport que no sabia com aturar l’allau de joc i durant molts minuts va estar grogui. Va aconseguir apropar-se fins a 62-58 després de punts inversemblants del Ricard, triple del Andreu, 4 punts del Aleix (2 d’un tir molt bonic de quatre metres), van arribar 30 segons decisius que quasi ens posaven per davant. Vàries opcions, varis rebots, però els tirs no van entrar possiblement per el cansament acumulat per part dels jugadors. Al final el seu número 13 (ens va fer un set dins la pintura durant el partit amb 24 punts), va matar el partit. Parcial de 13-18 i 68-62. Un cop més, un orgull veure aquest equip, cap protesta, cap mal gest, cap picabaralla. Allà on va, deixa el nom del club i de Vilanova ben alt. Estem molt contens. Ah, i bàsquet average guanyat!! Qui ho sap.

Felicitar al Bellsport per la seva victòria. Son un bon equip com ja ho van demostrar al partit d’anada. Gràcies també per les seves felicitacions al final del partit. MVP per el nostre Jayce Carlos. Un partit increïble i ple de lliure i encert, tirant de l'equip quan més el necessitava. Agrair a tot l’equip l’esforç que ens ha fet marxar de L’H molt orgullosos.

Això sí, algú al pavelló va pensar, "No joves no, avui no toca”. I ho va impedir.

Proper partit davant el Viladecans, dissabte 11 a les 18:00, Bona setmana i entrenaments a tots.

Fitxa tècnica

CNB Vilanova: Sugri (4), Andreu (), Ricard (12), Nil (1), Arnau (1), Rubén (8), Dani (2), Aleix (5), Carlos (14), Àlex (7) i Jordi. Absent Javi. Tècnic Salva Pastó i Miki Sanchez (absent).

Parcials, 20-11, 17-14 (37-25) // 18-19 (55-44), 13-18 (68-62)

Estadístiques del equip 14/26 tirs lliures (53,8 %). 8 triples (2 Ricard i Carlos).