Judit Casañas sub-campiona de Catalunya infantil

En categoria infantil, en -57kg Judit Casañas aconsegueix penjar-se la medalla d'argent després de guanyar tots els seus combats per ippon (màxima puntuació), només va cedir a la final amb la judoka dels Maristes Sant Joan, en un combat molt igualat, d'aquesta manera aconsegueix pujar al segon graó del podi.

En categoria cadet un gust agredolç, Adrià Pérez, aconsegueix la medalla de bronze i Manel Terraza i Ivan Moroz després de caure en semifinals, no poden superar el combat de repesca, i no aconsegueixen pujar al tercer graó del podi, quedant així en cinquena posició, pel que fa al Ferran Piloñeta, va guanyar un combat i va perdre el següent, cosa que no li donava mes opció per continuar en la competició per les medalles.