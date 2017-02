Primer partit de la segona volta i victòria, aquest és el camí

Basquet Sitges 67 - Xamba 46

Andrea Llorens (2), Alba López, Pat García (13), Sandra González, Anna roig (2), Marina Egea (5), Laura Sancho (2), Xenia Rodriguez (4), Marta Alcalá, Alba Carrillo (10), Miriam Ortiz (4), Cristina Estevez (25).

Primer partit de la segona volta i tocava a casa. Una combinació difícil per les nostres noies, ja que davant teníem el Xamba, un equip situat a la cua de la classificació i amb moltes ganes de començar a guanyar per no complicar-se la classificació.

Les nostres jugadores van sortir alertades del que podia passar i van disputar un bon primer quart. Però en el segon quart es van confiar i el que pensaven en un principi podia ser un passeig, es van adonar que haurien de treballar durant tot el partit, tant en defensa com en atac i que totes son importants.

A la segona part, el Sitges va sortir força concentrat i no va donar peu a cap sorpresa per part del rival i es va emportar la victòria amb força claredat.

Cal destacar una vegada més l'actitud positiva de l'equip, tant a la pista com al banc. Es un pas endavant en molts sentits.

Ara toca el proper partit. Un partit molt important per nosaltres ja que juguem contra el Draft Gramanet situades una posició per sobre però amb les mateixes victòries i derrotes que nosaltres. Ara si que es el moment de fer un pas endavant i donar un cop sobre la taula per demostrar el que podem fer i creure en nosaltres. Ànims noies sabeu el que podeu fer, sabeu el que s'ha de fer. Només queda fer-ho.