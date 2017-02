El sènior masculí del CB Cubelles cau derrotat contra el Sitges

SÈNIOR MASCULINO

CB CUBELLES - BASQUET SITGES 45-64

CB Cubelles: Martinez.G (0), Egea (0), Salvatorí (8), Martí (0),Creixell (0), Neira (2),Martinez.A (8),Medina.A (9),Medina.V (8), Lorente (3) ,Borrego (3) ,Luna (4)

Ausentes: Gordon.

Entrenador: Gracián

Arbitro: Puig, S

Parciales: 14-15, 11-17, 13-17, 7-18

Debut del nuevo pibot con derrota

Primer cuarto con la incorporación de un nuevo jugador dando así un juego interior más poderoso, pero Sitges con sus dos pívots ex copa empezaron a repartir juego. Mientras Cubellas buscaba su ritmo de partido, Sitges empezó a anotar triples, aun así pasada ya la mitad del primer cuarto Cubellas se entono más hacia canasta con penetraciones y contraataques, acabando con un 14-15 en contra.

En el segundo cuarto Cubellas salió fuerte con buena defensa y buenas salidas en ataque pero empezaron a tener pérdidas de balón dando segundas oportunidades al Sitges y debido a un mejor porcentaje de tiro lograron mantener 4 puntos de ventaja, animando al equipo local a empezar un tercer cuarto sin mucha diferencia.

El tercer cuarto tuvo un inicio con mucha voluntad y poca concentración consiguiendo que Sitges sin mucho esfuerzo se distanciase del marcador 27-38 en el minuto 5. Cubellas intento con cambios de jugadores cambiar la actitud del juego consiguiendo lo a ratos, sin poder reducir la diferencia de marcador.

Llegados al último cuarto la actitud de los jugadores que viendo la diferencia de marcador intentaron contraataques fallidos y más perdidas de balón con la consecuencia de acabar con un marcador 45-64.

El equipo necesito más concentración y confianza en tiro de campo, pero con la nueva incorporación de Luna y el trabajo individual en tiro se busca un juego más constante.

SÈNIOR FEMENÍ

CB ROQUETES - CB CUBELLES 38-80

CB Cubelles: 4.Andrea(17), 7.Berta(-), 8.G.Miró(16), 10.Este(-), 11.Jessi(6), 12.Mery(8), 14.Noe(-), 15.Marta(-), 21.Ruth(7), 24.Paula(-), 35.G.Vendrell(14), 00.Irina(0), 3.Aina(12).

Entrenador: Siscu Martin

Parcials: 8-24, 10-13(18-37), 9-22(27-59), 11-21(38-80)

Treballar tot el partit

Amb un inici espectacular de la línia de 3p amb 5 triples de les 6 primeres cistelles va ser la carta de presentació en el derbi contra el Roquetes de les cubellenques. Així, l'objectiu de sortir a no especular va funcionar a les mil maravelles. No va ser ja en el segon quart que el roquetes va despertar una mica, però les distàncies s'aproximaven ja als 20 punts i no gaire cosa es podia. Semblava que el partit estava finiquitat. A la segona part les cubellenques van continuar treballant de forma seriosa i van anar ampliant la diferència al marcador de forma contínua fins arribar a superar els 40 punts de diferència. Un partit més a la butxaca i un partit menys per a jugar.

Destacat: Aprofitar el temps malgrat el partit no va ser massa exigent

A millorar: Seguirem treballant

MVP: Andrea en tasques ofensives i Jessi en tasques defensives.

CADET MASCULÍ

C.B.CUBELLES - C.B. ARTÈS 46-40

CCB Cubelles: Alan (8), Biel (3), Carles (9), Guillem (5), Andreu (6), Erick (2), Raúl (-), Javi (-), Joaquín (10), Arnau (2)

Absents: Adrià, Ivan, Alex.

Entrenador: Gemma Miró i Santi Salvatori.

Parcials: 1er (12-12), 2on (27-18), 3er (41-26). 4rt (46-40).

Victòria treballada des de la defensa

Aquest cap de setmana el Cubelles s’enfrontava a un rival amb un bon porcentatge de tir des de la línia de tres, així que s’haurà de arribar a puntejar tots els tirs.

Aquest primer quart serà molt igualat per els dos costats, ja que tots dos equips realisten atacs fluïds que els hi permeten anotar. En el segon quart, el Cubelles s’activa en defensa i permet augmentar la diferència en el marcador.

El tercer quart, els blaus segueixen per davant i continúen en una bona dinámica, però a partir del últims deu minuts els cubellencs es relaxen donant peu a que l’Artès es vegi capaç de guanyar. Tot i així, el Cubelles sap gestionar la diferencia en el marcador per acabar guanyant el partit.

Hem de seguir treballant i no relaxar-nos en cap moment del partit. Felicitats per la victòria!

MVP: Joaquín

GEMMA MIRÓ i SANTI SALVATORI

INFANTIL FEMENÍ

CB CUBELLES – PUIG REIG 75-35

El CB Cubelles convence y ya es segundo en la liga

Las chicas de nuestro infantil femenino jugaban su primer partido en casa de esta segunda liga de la temporada, el equipo que lleva realizando buenos entrenamientos y buena conexión en su juego quería demostrar ante su afición que es uno de los equipos que pueden optar para ser campeones de liga, para ello tenían que superar este partido, jugar como ellas saben y seguro que así sería más fácil.

Empezaba el partido y un cambio de planes técnicos nuevos para afrontar este encuentro, Jessica sería la encargada de dirigir el equipo el cuál a nuestra forma de ver fue de ejemplo, las chicas de Cubelles empezaron mal, no acababan bien las jugadas y muchos tiros sencillos fallados, eso permitía al equipo rival jugar mejor para que en los primeros 5 minutos llevaran el marcador a su favor, 04-09. La reacción había que llegar, la defensa se tenía que ajustar más y hablar en tre todas en pista, con María a la cabeza (Mvp del encuentro, 22 puntos, 12 rebotes, 4 recup, 20 de valoración) el equipo veía mejor su ataque, junto con la gran defensa de Alba (8 puntos, 6 recup, 11 de valoración) hacía que Cubelles empezara a remontar para llegar al minuto 10, ganando por 18-14, los siguientes minutos antes de llegar al ecuador del partido fueron buenos, parecia que la reacción del segundo cuarto les había dado confianza, Carla tuvo momentos geniales, practicamente 8 puntos seguidos, (8 puntos, 3 recup, 8 de valoración) para acabar en esta media parte con el resultado de 38 a 22.

La segunda parte y con un resultado a favor las chicas de Cubelles empezaron a disfrutar más del encuentro, se seguía incrementando el resultado y se veían jugadas buenas, Ewi que fue de menos a más empezaba a repartir asistencias, meter triples y recuperar balones con su gran defensa, (9 puntos, 6 asistencias y 6 recup, 19 de valoración) su compañera Albita que de cara al aro no tuvo su día, si que vio que si no estaba acertada en ataque repartiría el juego para dar asistencias a sus compañeras, 6 asistencias más para esta jugadora que acabó con un 6 de valoración, Neus (10 valoración y Gabri 12 de valoración también contribuyeron en esta segunda parte) destacar que entre Gabri y Maria llegaron a coger 22 rebotes de los 46 de todo el equipo, muy faena que a veces no se ve y hay que destacarlo, como deciamos Cubelles fue a más en el partido y las diferencias empezaban a ser de escandalo, aprovechar estas ocasiones para trabajar mejor los conceptos y sistemas, falló mucho fondo y banda, aunque hubo alguna vez que salió bastante bien, (hay que seguir trabajando estos sistemas) las demás jugadoras aportaron su granito de arena, 8mas discretas en su valoración) que aunque no se vean estuvieron ahí ayudando al equipo sin dejar de trabajar y mejorar de cara al futuro, en general bastante mejor que la semana pasada y ¡coin mejores sensaciones, aún así nos falta arrancar mejor los partidos, tenemos margen de mejora y hay que dar otro paso más, seguir entrenado como lo hacen y se verán los resultados muy pronto... al final el equipo seguía incrementando la diferencia para situarse con 40 puntos de ventaja, 75 a 35.

La semana que viene, el equipo se desplaza a Cervelló para afrontar otro partido complicado, a las 19:30 de la tarde del Sabado.

Las chicas se afianzan en la segunda plaza con un partido menos, con tres partidos ganados de tres jugados.



BENJAMIN B

AMPA Sant Jordi - CB Cubelles (5-11)

Ahora sí que sí, por fin después de 5 meses de duro trabajo los niños tienen su gran recompensa y nada menos que con una victoria muy trabajada.

Hoy ha sido el día en el que teníamos 9 niños donde en sus caras se reflejaba concentración, ganas de luchar y sobretodo ganas de divertirse, y así ha sido con un inicio de partido muy bueno donde dejaban al rival con solo 6 puntitos y donde ellos con su gran trabajo y esfuerzo han llegado a los 13 puntos. Se notaba la actitud de los peques en la pista, agresivos y con ganas de más puntitos llegando a la mitad del partido dominando el partido.

La segunda mitad del partido ha ido a mejor, canastas fáciles, contraataques, pases directo para canastas fáciles y sobre todo una gran defensa dejando al rival sin pases, se veía un Cubelles muy cómodo y sobretodo muy unido, haciendo participar a todos los componentes del equipo, hoy también tenemos que destacar la ayuda de los dos pre-benjamines que como uno más del equipo han luchado todos las bolas y ellos también han intentado hacer puntitos.

Este es el Cubelles que queremos ver cada semana, a partir de aquí esta semana seguiremos trabajando a tope para seguir con este ritmo y que nuestros niños sigan creciendo cada día más.

La semana que viene jugamos en casa el viernes a las 18:00 contra Ampa Escola el Margalló.