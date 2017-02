Mercè Guerra subcampiona de Catalunya de cros

Molt bona temporada hivernal la que està realitzant l’atleta Vilanovina Mercè Guerra, ja que a la medalla d’or en el campionat de Catalunya de pista coberta celebrat la setmana passada a Sabadell cal sumar-li el subcampionat de Catalunya de cros d’aquesta setmana.

En el marc del cros de Caldes de Malavella, va tenir lloc una nova edició del campionat de Catalunya de cros categoria promesa, en un circuit totalment trencacames, amb constants pujades i baixades que feien que el ritme es veies constantment alterat i amb la presencia d’un fort vent que va fer endurir molt el recorregut.

La cursa promesa es celebrava sobre la distància de 9300m, molt llarga pel que habitualment corre Mercè, que recordem és especialista en 3000m obstacle, però ja des del primer moment es va veure que estava disposada a lluitar per les medalles. L’atleta guanyadora, Marina García de l’AA Catalunya es va distanciar una mica des del primer moment i Mercè, per respecte a la distància, va preferir quedar-se una mica més enrere, però deixant molts metres enrere la tercera classificada. Mica en mica va anar retallant distància i al final tant sols hi van haver pocs segons de diferència entre la primera i segona classificada, essent el temps final de la Mercè 35’ 59”

Amb aquest subcampionat Mercè Guerra s’assegura una plaça a la Selecció Catalana pel proper Campionat d’Espanya de Cros de seleccions a celebrar a Gijon (Asturies) el proper mes de març.