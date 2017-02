Els infantils, a un pas de la victòria

L’activitat del Club de Rugbi de la capital del Garraf va iniciar-se dissabte al matí, a la Foixarda, on les categories de l’Escola de Rugbi van desplaçar-se per participar en la trobada organitzada pel BUC, i en la qual participà també el Catalunya Central. Meritòria l’actitud de totes les categories: els s8 van realizar un entrenament conjunt i una sèrie de partidets; els prebenjamins, per la seva banda, disputaren tres partits, en dos dels quals aconseguiren la victòria. Els benjamins (s12), per la seva banda, van imposar-se en els seus dos compromisos.

Alevins i infantils, per la seva banda, es desplaçaren a la Guinardera per mesurar forces amb els respectius equips del RC Sant Cugat. Els s14 van veure truncada la seva ratxa de victòries a Segona Catalana davant d’un rival voluminós físicament que va sortir entonat des del primer minut, mentre que els joves vilanovins van tardar en reaccionar i se n’anaren al descans amb un 39 a 5; a la represa, la tònica no varià i al final el marcador va reflectir un excessiu 77 a 5. Els s16, per la seva banda, van disputar el seu millor partit de la temporada davant del líder de la categoria. Plantejat de manera seriosa i efectiva, els s16 van encaixar un primer assaig però van remuntar a mitjan primer temps (5-10); els locals, però, tornaren a portar la iniciativa abans del descans (17-12). A la segona part, la tònica i la combatitivitat es va mantenir per part dels dos equips, aconseguint cadascun d’ells una marca i aconseguint-se imposar els locals per una transformació (22-20).

Els sènior, tant masculí com femení, van caure derrotats davant del BUC. Les fèmines, dissabte a la tarda a la Foixarda, van veure’s superades per equip local conjuntat i carregat de confiança (60-7). El masculí, que tornava a la Sínia Batadet, va disputar una bona primera part, aconseguint portar la iniciativa en el marcador durant bona part del primer temps. Els barcelonins, però, van saber arribar al descans amb avantatge (14-28), i van mantenir la intensitat a la represa, factor que sumat a la seva superior banqueta va acabar passant factura als de la capital del Garraf (21-51).