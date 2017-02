Derrota del CB Sitges contra un rival directe

Sènior Masculí – Lliga EBA – jornada 16.

Bàsquet Sitges “A” 88 - C.B. Cerdanyola al dia “A” 93

Visitava la pista de Pins Vens el C. B. Cerdanyola un dels equips implicats en la zona de descens i per tant rival directe del Sitges per fugir de la zona calenta. El Cerdanyola amb una victòria més que el Sitges, però els del Garraf amb un partit menys.

Partit igualat en els dos primers quarts on el Sitges marxava als vestidors amb un avantatge de dos punts 45-43, tot i que els de Cerdanyola anotaven 15 dels 43 punts de llançament de personal per només 7 el Sitges.

Al tercer quart els visitants prenen la iniciativa en el lluminós però sense aconseguir despenjar-se del Sitges que al final del quart perd de 4 punts 67-71. La diferència s’aniria incrementant mica a mica en el darrer quart fins arribar als 10 punts a manca de dos minuts 79-89. Dos triples a la desesperada del Sitges de Gerard, màxim anotador del partit amb 24 punts, retallaven les diferències 85-89 en entrar el darrer minut, però finalment el Cerdanyola s’emportaria la victòria 88-93.

Analitzem l’estadística, en tirs de camp el Sitges guanya el partit de 20 punts 76-56, però si sumem els tirs lliures, 37 punts anotats des de els 4 metres pel Cerdanyola per només 12 del Sitges, el guanyador és el Cerdanyola . El motiu per què el Sitges llança 17 tirs lliures i el Cerdanyola 44 Tirs lliures és difícil de justificar, únicament perquè la defensa dels del Garraf posi més mans que la del Vallès Occidental. És difícil trobar l’estadística d’EBA un equip que hagi llançat més de 40 tirs lliures en un sol partit, el doble de la mitjana habitual d’un partit, que sol ser d’uns 20 llançaments per equip. Arribar als 30 llançaments ja és molt, però superar els 40 és gairebé de rècord.

Molt difícil li estan posant al Sitges la permanència, però encara hi ha opcions i una d’elles passa per guanyar en el desplaçament d’aquest dissabte davant el C.B. Igualada, darrer partit que el Sitges va guanyar a la primera volta 86-75.

Fitxa tècnica

Pau 9, Marc, Jordi 9 , Roger 12 , Edu 8, Saladié , Manel 11, Xavi 3, Mauro 6 , Gonzálvez 24, Alex, Nacho, Omar 6 .

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 23-22 22-21 22-28 21-22

Neix “Sitges Estació d’hivern”

La primera campanya de promoció turística de Sitges que uneix esport, cultura, gastronomia i oci .

Una iniciativa del bàsquet Sitges, per fer d’ambaixadors de la nostra vila, en els seus desplaçaments per Catalunya, Andorra i les Balears, per promocionar el turisme de proximitat fora d’estacionalitat, perquè els nostres visitants puguin gaudir del Sitges més autèntic i genuí.

Vols ajudar-nos a fer més gran aquest projecte, si tens una empresa relacionada amb l’esport, la cultura, la gastronomia, l’hostaleria o l’oci, contacte amb nosaltres.