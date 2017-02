El BTT Nova Olivella va participar a l'Extrem de Sant Martí Sarroca

Una secció que està pujant a marxes forçades, des de que la va tornar a activar un grup de beteteros arribats aquesta temporada. Ja tenen a la seva disciplina un equip sènior de 15 o 20 corredors i fins i tot, ja tenen un bon grupet de mainada, amb 15 o 20 més que surten els dissabtes per zones encara de poca dificultat.

Aquesta sortida de BBT XTREM es feia el 22 de gener. Una sortida de germanor gratuïta, no competitiva, amb un nivell mig/alt pels voltants de Sant Martí Sarroca. Amb dos circuits, un pels més valents de 50 Kms, i un altre pels més novells i la quitxalla de 30 Kms. El ritme de la cursa lliure, amb baixades de tracks, corrioles, i pujades de nivell. Recorregut amb un desnivell des de 280 al 440m d’alçada, desnivell acumulat de 974m pujant, i baixant 937m.

La sortida es donava diumenge a les 9h de matí. I al finalitzar es donava un petit refrigeri pels participants. Un bon dia de BTT i cap a casa. Un bon grapat dels beteteros del Nova Olivella van assistir, amb Carlos i Valentí al capdavant. Al acabar la sortida, ens deien; ‘Una sortideta que val la pena fer, bon dia, recorregut amb poca dificultat per els novells, i un bon entrepà per acabar, un dia per no oblidar, sobretot pel més menuts’.