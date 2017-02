El CE Nova Olivella troba el camí de la victòria

El CE. Nova Olivella començava la segona volta de la lliga en una posició crítica a la classificació, desè. I era l'oportunitat de netejar la seva imatge davant un altre equip en posicions compromeses, onzè, darrera del Nova.

Els dos equips sortien a per totes, el Nova per poder aspirar a dues posicions més endavant, i el luke Tubito per superar al Nova. Sortia un Nova tocant la pilota amb control i dinàmica, jugant en curt amb pocs toques, al igual que la setmana anterior. Fins que arribava el premi desitjat, el gol de Lluis, amb l’1 a 0. Un Nova que va tenir nombroses ocasions per poder haver sentenciat el marcador, però que al final va acabar així.

El més important l’actitud de l’equip, i el gol que fa que caiguin tres punts més a la classificació.