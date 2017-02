Complicat desplaçament del sènior masculí del Sitges

Sènior Masculí – Lliga EBA – Jornada 17 a.

Physic CB Igualada “A” 78 - Bàsquet Sitges “A” 59

Complicat desplaçament del Sitges que visitava la Pista del C.B. Igualada, equip que fins fa poques jornades ocupava zones baixes de la classificació però que en les darreres jornades, encadenant tres victòries consecutives, el situava en desena posició i fugia de la zona de promoció de descens.

El partit en el primer quart, tot i ser liderat per els de l’Anoia, no marxaven en el marcador dels del Garraf, per finalitzar 18-13, en el segon quart, daltabaix del Sitges, amb baix encert de llançament de mitja distancia 6/21(28%) que marxa els vestidors perdent de 15 punts 44-29.

Inici del tercer quart esperançador, on el Sitges retalla les diferències per finalitzar a 9 punts 53-44 i en el darrer quart una espectacular esmaixada de Jordi, esperona l’equip del Sitges, que aconseguia posar-se a solament un punt per darrera en el marcador 53-52 al inici del darrer quart. Tres triples consecutius del Igualada tiraven tot l’esforç del Sitges de la segona part, per terra. En els darrers minuts un autèntic passeig per el Igualada que guanyà de 19 punts 78-59.

Complicades les properes jornades que li venen ara al Sitges, dissabte de Carnaval visita la pista de Pins Vens el C.B. Perdinyes, equip que comparteix liderat amb el C.B. Quart. La propera setmana, la del Rally, el Sitges es desplaça a Palma de Mallorca per jugar contra el Palma Air Europa, cinquè classificat.

Fitxa tècnica

Pau, Marc, Jordi 2, Roger 17, Edu 19, Saladié, Manel 3, Xavi 6, Mauro 6, Gonzálvez 4 , Alex 2, Nacho, Omar.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 18-13 26-16 9-15 25-15