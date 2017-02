Tot apunt per la 3a Cursa Running Karting Vendrell

El proper 5 de març de 2017 tindrà lloc la 3a Cursa Running Karting Vendrell, organitzada pel Karting Vendrell i Fun Sports i amb el suport de la Regidoria d’Esports del Vendrell.



Tot i que sorprengui l’escenari, com des de fa 2 edicions, la cursa de 10km es tractarà d’una prova de running on es gaudirà del circuit del Karting Club Vendrell i el seu entorn.



El passat divendres 17 de febrer del 2017 va tenir lloc la roda de premsa de presentació a càrrec del regidor d’Esports, Ferran Trillas, del gerent del Karting Vendrell, Narciso Gil i del gerent de Fun Sports i organització, Jaume Serra.



Jaume Serra, va tractar la part més tècnica de l’acte informant a les 9.00 h del matí tindrà lloc la cursa de 5000 m i a les 9.45 h del matí la cursa de 10 quilòmetres. A les 11.00 h tindrà lloc les curses infantils i a les 12.00 h tindrà lloc l’entrega de premis.



Les inscripcions estan obertes a tothom que vulgui gaudir d’una jornada lúdic-esportiva amb família i es poden fer a través de la web. També es poden fer inscripcions presencials a la botiga Running Filipides del Vendrell (C.Puig i Llagostera, 11).

El preus són de 10€ la de 5000 m, 12€ la de 10 km i 2€ les curses infantils.



Serra, va agraïr el suport de la Regidoria d’Esports del Vendrell i del Karting Vendrell amb la organització d’aquesta 3a edició de la cursa Running Karting Vendrell.



Narciso Gil, va agraïr a l’organització per haver escollit aquest escenari per realitzar un esdeveniment de running, com també, des del Club Karting Vendrell, està sempre obert a poder realitzar qualsevol activitat tot i que no sigui relacionada amb el món del motor.



El regidor d’Esports, Ferran Trillas va destacar la importància de la continuïtat d’aquesta prova de Running Karting Vendrell i celebra que es pugui tornar a fer aquesta segona edició d’esport popular i familiar pel proper 5 de març del 2017. És una activitat atlètica diferent, molt atractiva tant pel corredor com pel públic, ja que en tot moment es pot seguir el transcurs de la cursa.