Smiles for Children i la Joventut Bisbalenca CF creen la primera cistella solidària

La Joventut Bisbalenca CF i l'ONG Smiles for Children han arribat a un acord de col·laboració per realitzar "la Gran Cistella Solidària 2017". Tot i que les festes de nadal ja han passat, s'ha volgut donar un pas endavant per fer possible la creació d’una cistella molt especial que portarà somriures als nens del futbol base de la Joventut Bisbalenca i també als nens més desfavorits del Nepal i zones de conflicte.

La cistella té un valor aproximat de 600 euros amb tot tipus de productes i anirà creixent durant els propers mesos. Les butlletes tenen un preu de 3 euros dels quals 1 euro anirà destinat a finançar la propera expedició amb pallassos que organitza Smiles for Children per aquest any 2017. Els dos euros restants de la butlleta serviran per pagar els costos de la cistella i les despeses necessàries per portar l'equip base del FC Barcelona a La Bisbal del Penedès per jugar uns partits amistosos amb els nens i nenes del club a finals d’abril i principis de Maig. La cistella es sortejarà en directe durant la visita del Barça.

Durant aquests mesos es podrà consultar el contingut de la cistella a la web de l'ONGwww.smilesforchildren.org. Tanmateix els canals oficials i xarxes socials del club i també de l'ONG faran un seguiment de com evoluciona la cistella.

Els encarregats de vendre les butlletes seran els membres del club, pares, jugadors, membres de l'ONG així com establiments de la Bisbal del Penedès i el Vendrell. S’anirà informant dels establiments que col·laboraran amb la venda.