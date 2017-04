Pròxima jornada i resultats de la passada dels equips del CP Vilanova

Aquest passat cap de setmana vam tenir uns resultats espectaculars de cara el futur immediat dels nostres primers equips on van obtenir dues victòries molt importants. Els nois ara tenen el repte de seguir amb la ratxa i a casa i davant el CP Tordera aconseguir 3 punts més que sumarien per seguir amb l'objectiu de salvar la categoria. Les noies tenen un desplaçament molt complicat a Gijón, però segur que buscaran seguir amb les bones sensacions obtingudes desprès de la gran victòria davant del Mataró rival directe en la classificació per no perdre la categoria.

De la base destacar la classificació d'un cinquè equip a les territorials i la possibilitat de que el Prebenjamí B i el iniciació C disputin les eliminatòries per accedir a les finals de la Copa.

Aquest cap de setmana s'inicia per el Minifem, l'infantil i l'aleví la 3a fase de la lliga i la resta de'equips implicats a la Copa segueixen en la seves lligues.

Resultats Jornada 22 i 23 d’abril

Partits a casa



Prebenjamí iniciació “A” - CH Prat “A” 3 - 0

PREBENJAMÍ “B” - CP Manlleu “E” 3 - 0

ALEVÍ “B” - HF St. Josep SS “A” 10 - 1

OKLliga FEMENÍ CP Vilanova - MATARÓ CH 4-2

BENJAMÍ “B” - CP Roda 4 - 0

JUVENIL - HC Sentmenat “A” 2 - 2

INFANTIL “B” - CP Masquefa 11 - 5

Partits a fora

CHC Palau Plegamans“A” - BENJAMÍ “C” 1 - 5

Capellades HC “A” - PREBENJAMÍ “C” 1 - 3

Vilassar HC “A” - PREBENJAMÍ “A” 1 - 2

Reus Deportiu - Femení Nacional Catalana 5 - 1

C.H.P SANT FELIU - CP VILANOVA SIMON GRUP 2 - 5

Caldes HC “C” - Prebenjamí iniciació “B” 3 - 0

FC Martinenc “A” - BENJAMÍ “A” 0 - 4

PHC St. Cugat - Prebenjamí iniciació “C” 0 - 3

Jornada 29 i 30 d’abril

Partits a casa



Dijous 22:00 Veterans CP VILANOVA TOYOTA - CP Manlleu

Divendres 20:30 Femení Nac. Catalana - Igualada Femení HCP

Dissabte 12:30 ALEVÍ “A” - Igualada HC

Dissabte 20:30 CP VILANOVA GRUP SIMON - CP TORDERA

Partits a fora

Divendres 20:45 HC Piera - JUVENIL

Divendres 21:45 CE Vendrell - 2ona CATALANA

Divendres 22:00 CP Sant Celoni A - Veterans CP VILANOVA TOYOTA

Dissabte 17:00 UE La Garriga - MINIFEM

Dissabte 17:30 Cerdanyola CH - INFANTIL “A”

Dissabte 19:15 HOSTELCUR GIJÓN H.C. - OKLliga Femení

Diumenge 12:30 CP Manlleu - FEM 16