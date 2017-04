Derrota inesperada que els deixa lluny de la promoció

CF Olivella 2 – UE Sitges 1



La UE Sitges pràcticament s’acomiada de la lluita per la promoció amb la derrota patida davant el penúltim classificat, l’Olivella, en un partit per oblidar de l’equip de Rafa Porras. Molt es jugaven tan uns com els altres però més els locals en la lluita per salvar la categoria, ben col·locats i amb un futbol seriós i d’entrega van saber donar un pas endavant amb perjudici d’un Sitges molt incòmode al llarg del partit que no van saber trobant en cap moment el seu ritme.

Un bon començament amb un mal final es podria resumir el realitzat per l’equip en aquest enfrontament, el remat de cap de Ferran al minut 5, així com el remat de Victor Olmedo lliure de marca alt al minut 12 passaven per ser els seus millors minuts, però el gol del debutant local Kodro al 22 posava a l’Olivella per davant, empatant Ferran amb un tir del tot col·locat, la va tenir Jonatan Durango al minut 47, però el seu remat s’anava al pal, després va ser els de Pitu, nou tècnic local, els que ben col·locats en defensa començaven a controlar a un Sitges molt incòmode i poc ordenat.

Una contra al minut 91 de l’Olivella feia que Puyo fes el definitiu 2 a 1 final, tota una bombona d’oxigen pels locals i un pas gran enredera d’un Sitges en la seva lluita d’escurçar diferencies a la promoció.

Fitxa tècnica

CF Olivella: Ignasi Vera, Jose Ozaes, (Toni Ruzafa 52) Josep Ortega, Javi Sevilla, Alberto, Raul Peiró, (Carlos Ruzafa 81) Carlos Garcia, (Marc Gonzalez 52) Martin Rojas, (Miguel Padilla 87) Juanma, (Manuel Sánchez 46) Kodro i Puyo.

UE Sitges: Victor de la Fuente, David Carrasco, Xavi Martínez, (Candel 69) Midgley, (Ricard 69) Xavi Rodríguez, Alex Pérez, (Gerard 83) Bernat, Jonatan, Enrique, (Musta 83) Ferran i (Idris 61).

El proper partit

El Sitges rep aquest dissabte a partir de les 17’15 hores al Sant Pere Molanta.