HOQUEI PATINS

Resultats dels partits de les competicions d'hoquei disputats el cap de setmana

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 30-04-2017 03:42 Lectures 150

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 26

C.P. VIC   -  REUS DEPORTIU      

 F.C. BARCELONA  7 - CP VILAFRANCA 1

C.H. LICEO   4  - C.H. LLORET   3

MORITZ VENDRELL  6 - ENRILE PAS ALCOI 1

ICG SOFTWARE LLEIDA   -  C.P. MANLLEU     

C.P. VOLTREGÀ 3  - C.E. NOIA FREIXENET 3

C.H. CALDES   - CP ALCOBENDAS      

IGUALADA CALAF GRUP 3 - CITYLIFT GIRONA HC 1    

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 24

P.H.C. SANT CUGAT 4 - ASTURHOCKEY CP 4

H.C. LLEIDA ALPICAT 3 - F.C. BARCELONA LASSA 2  

C.P. RASPEIG  3 - CP CALAFELL TOT L’ ANY 5 

C.P. VILANOVA GRUP SIMON 2 - C.P. TORDERA 6

G.E. I E.G.  -  C.H.P. SANT FELIU        

MIS IBERICA HC MATARÓ 8 - CH ARENYS DE MUNT 5

SHUM FRIT RAVICH  4  - H. PALAFRUGELL 3  

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 22

C.P. ALCORCON  0 -  MEDICARE SYSTEM MATARO1

COVESA SFERIC TERRASSA 1 - CERDANYOLA HC 1       

C.P. VOLTREGÀ 4 - C.P. MANLLEU  2

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  - C.P. LAS ROZAS   

H.C. LICEO  - C.H.P. BIGUES I RIELLS  

PALAU PLEGAMANS  8 - P.H.C. SANT CUGAT  0    

HOSTELCUR GIJON H.C 4 - C.P. VILANOVA 1

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlletí d'Eix Diari i rebràs la informació més destacada al teu correu electrònic

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.

  • Ens interessa molt la teva opinió!
  • També et pot interessar

El més vist a Esports

  1. 1Marc Bartra envia un missatge de tranquil·litat a través de les xarxes
  2. 2Es construeix un mur d'escalada artificial a l'escola Ítaca de Vilanova
  3. 3L’ajornament dels Jocs Mediterranis de Tarragona al 2018 podria suposar un sobrecost d’uns 3 MEUR, segons ERC
  4. 4El ciclista Marc Soler rep el reconeixement de Vilanova pels seus recents èxits
  5. 5El vilanoví Lluís Amaré, autor del cartell de la Volta Ciclista
  6. 614 equips masculins i 7 femenins competiran a Vilanova al Torneig Cruyff Courts 2017
  7. 7Uns 400 escolars del Vendrell participaran en el programa d’esport i valors Barçakids
  8. 8Barcelona reviu l'esperit dels Jocs Olímpics del 92 amb una marató amb més dones i estrangers que mai
  9. 9La cursa solidària de les Roquetes lluira 2.670 euros a la Creu Roja
  10. 10El Xou Petit i el Juvenil del CPA Vilanova, amb plaça al Campionat d'Espanya 2017

Competicions 2016-17

ENQUESTA WEB

El Parlament ha iniciat el tràmit per portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi.

Ets partidari de la despenalització de l'eutanàsia?


No