Resultats dels partits de les competicions d'hoquei disputats el cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 26
C.P. VIC - REUS DEPORTIU
F.C. BARCELONA 7 - CP VILAFRANCA 1
C.H. LICEO 4 - C.H. LLORET 3
MORITZ VENDRELL 6 - ENRILE PAS ALCOI 1
ICG SOFTWARE LLEIDA - C.P. MANLLEU
C.P. VOLTREGÀ 3 - C.E. NOIA FREIXENET 3
C.H. CALDES - CP ALCOBENDAS
IGUALADA CALAF GRUP 3 - CITYLIFT GIRONA HC 1
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. - Jornada 24
P.H.C. SANT CUGAT 4 - ASTURHOCKEY CP 4
H.C. LLEIDA ALPICAT 3 - F.C. BARCELONA LASSA 2
C.P. RASPEIG 3 - CP CALAFELL TOT L’ ANY 5
C.P. VILANOVA GRUP SIMON 2 - C.P. TORDERA 6
G.E. I E.G. - C.H.P. SANT FELIU
MIS IBERICA HC MATARÓ 8 - CH ARENYS DE MUNT 5
SHUM FRIT RAVICH 4 - H. PALAFRUGELL 3
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 22
C.P. ALCORCON 0 - MEDICARE SYSTEM MATARO1
COVESA SFERIC TERRASSA 1 - CERDANYOLA HC 1
C.P. VOLTREGÀ 4 - C.P. MANLLEU 2
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS - C.P. LAS ROZAS
H.C. LICEO - C.H.P. BIGUES I RIELLS
PALAU PLEGAMANS 8 - P.H.C. SANT CUGAT 0
HOSTELCUR GIJON H.C 4 - C.P. VILANOVA 1