De nou, bon inici i final quasi dramàtic

CF Vilanova 1- Sant Ildefons UEA 1

S'esperava amb expectació el partit en el dia d'avui després de la millora en el joc experimentada en la passada jornada i si bé el Vilanova cedia la iniciativa del joc en els primers minuts, el Sant Ildefons amb Pau Otero omnipresent en totes les parcel·les en tenia prou per incrustar el Vilanova en el seu camp, i el veritablement cert es que a la primera meitat, el Vilanova no ha passat per cap situació de veritable dificultat a la seva àrea. Els visitants tocaven més i millor però no tenien cap profunditat, ni un acurat sentit de la verticalitat.

El Vilanova sense fer cap gran partit, no patia, es mostrava com a Castelldefels, seriós, i esperava qualsevol urpada per sorprendre al seu rival. I aquest ha arribat al m. 30 quan Contreras, avui el millor home dels locals conjuntament amb el debutant Delgado, ha engaltat un gran xut que ha entrat com una exhalació per l'esquerra del porter Josep a la mateixa jugada en què prèviament ha pogut existir penal sobre Marcel.

Però avui tampoc la sort ha acompanyat, atès que en el m. 43 com en el 22 a Castelldefels, Contreras en un contra un no ha pogut superar el porter quan tenia tot a favor, però el jugador local en l'instant previ a realitzar l'impacte, ha perfilat malament el seu cos i el porter ha intuït fàcilment la direcció de la pilota. Aquí com allà, una setmana abans, estava possiblement el partit o com a mínim bona part d'ell.

A la segona meitat, Solsona, per a mi amb criteri erroni, ha apostat per endarrerir molt perceptiblement l'equip, i en lloc de buscar la sentència o com a mínim la consolidació, ha optat per un replegament excessiu. Delgado, que ha jugat a la primera meitat de lateral en lloc de Lebrero i aquest per davant en mig camp, s'ha situat de central dret i Lebrero ha passat a ser lateral dret, i així mateix Marcel que a la primera meitat havia realitzat algunes jugades marca de la casa, a la segona, ha endarrerit a un mig camp sense mobilitat, i no ha olorat ni una pilota més.

Faltava excessiu temps, i el Vilanova en el m. 46 ja optava per defensar i situar com a únic punta a Contreras.

Lògicament l'invent no podia funcionar i no ha funcionat perquè els del Cornellà avançaven línies, i el Vilanova que físicament segueix sense estar bé, notava la fatiga del generós treball realitzat en la primera part.

Teníem tots la sensació que l'empat arribaria en qualsevol instant i ha arribat al m. 52 amb una excel·lent execució d'una falta, una falta que m'agradaria veure repetida perquè dos jugadors un de cada equip, xoquen i realment no m'ha semblat clara. El autor Ivan García ex Vilanova.

A partir d'aquí el Vilanova a la contra no reaccionava i es temia de nou el drama. Contreras en un guspira al m.59 i després d'una gran jugada realitzava la passada de la mort però ningú ho rematava i un defensa rebutjava a corner.

Aquí s'han acabat les oportunitats del Vilanova. Un Vilanova a que a la primera meitat el resultat li ha sabut a poc, i que en la segona meitat els pals i un bon Vincenzo avui substitut de Javi Martínez, han evitat una nova derrota.

El gran Pedro Bilbao exjugador de Segona B i Tercera divisió, en el m. 64 xutava al travesser, al m. 76 Ivan sol davant del porter local, tornava de vaselina a xutar al pal, i ja en el descompte en una contra en l'un contra un, els visitants perdonaven el segon gol i la consegüent derrota local .El Vilanova en els últims minuts amb molt poques forces i més cor que cap, ho ha tornat a intentar però aquest equip físicament porta molt de temps malament, perquè ni amb Pallarés, ni amb Berrocal ni amb Solsona s'ha treballat la parcel·la física correctament ens moltes altres òbviament.

EL MILLOR: La millora en el joc amb un gran gol de Carlos Contreras el millor jugador del partit. El bon partit de nou de Toño i avui Vincenzo. La mobilitat de Victor Morillas. El debut més què correcte i prometedor de Cristian Delgado. La suma d'un nou punt davant les derrotes d'Alpicat i Vila-seca en aquesta lligueta particular.

EL PITJOR: El plantejament erroni a la segona part on l'equip no ha sortit a guanyar el partit ni a refermar-, sinó a no perdre-defensant des del minut 46.

Seguir sense entendre una jornada més des de l'inici de la lliga, que el futbol modern i el que dóna victòries, no és necessàriament el de toc curt o llarg i previsible al peu, sinó en el que es busquen línies de passada, demarratges de ruptura, i se serveixen pilotes entre línies. El previsible poques vegades dona victòries. Cap dels tres entrenadors d'aquesta temporada, ho ha sabut entendre. L´equip en moltes, excessives ocasions telegrafia un dia abans lo que pensar fer, lo que pensar intentar per sorprendre al rival.

El canvi de Contreras que per a mi era no només el millor jugador, sinó aquell que podia inventar una jugada i fer sumar al seu equip de tres punts. L'entrada per a la meva manera de veure tardana d'Ignasi Valldosera al m.77 com sempre a contra corrent i remant en contra.

El Vilanova juga sense una referència clara en punta, sense Adri Alonso ni Valldosera, i jugar tant de temps amb davanters flotants com Contreras, Henarejos que avui tornava a l'equip, o Victor Morillas, no ajuda a que l'equip pugui consolidar situacions de perill que puguin acabar en gol. Prova d'això és que sense un davanter centre pur, cada partit desconeixem al final del mateix, si el porter visitant para o no pilotes. Ningú xuta ni remata.

Si Adri Alonso està lesionat i no pot jugar ni un minut avui, ¿perquè se´l convoca?

No haver aprofitat les derrotes d'Alpicat i Vila-seca en un dia clau. El futur empinat amb Balaguer, Sant Cristòfol i Santboià una darrera jornada que el Vilanova ja no jugarà.

Els tres pitjors rivals als quals enfrontar-se bé en la penúltima jornada probablement el Santboià pot ser ja campió, però si més no, els egarencs i els balaguerins continuaran com a candidats conjuntament amb el Reus B, amb aspiracions a la segona plaça.

Al Vilanova, al m.66 Henarejos ha substituït Contreras i en el m.77 Valldosera ha substituït Marcel.

Targetes grogues al Vilanova, a Delgado i Victor Morillas

18 graus de temperatura. 250 persones a les grades.