El Patí Vilanova perd davant el Tordera però depen d'ell mateix per salvar la categoria

El C.P. Vilanova va tornar a perdre aquest cap de setmana a casa davant el Tordera per un clar resultat de 2 gols a 6, i es manté en zona de descens a manca de dues jornades pel final de la lliga de Primera Divisió estatal.

Del partit poqueta cosa a comentar, ja que el marcador es prou eloqüent. Dir malgrat tot que cal esmentar la efectivitat del jugador torderenc Berni Garcia que ens va fer 5 gols i que el Patí va obrir i tancar el marcador.

Però , tot i considerar que la situació és crítica, encara a hores d’ara la salvació depèn del Vilanova, això si fent els tres punts de la darrera jornada, i tot perquè en aquesta rebrem al Barca “B” que te els mateixos punts que el Patí i en la propera jornada rebrà al cuer a casa seva i si no hi ha un daltabaix te els tres punts segurs i amb golejada per allò de la diferència de gols.

Com recordarem aquell gol dels del Barça en el darrer segon del partit d’anada i que ens va fer perdre dos puntets!

Anem a pams per analitzar el que pot passar.

El Vilanova per salvar-se depèn d’ell mateix però seria bo puntuar a Calafell –els veïns ho tenen fet, i això si guanyar al Barça a casa.

També ens salvaríem fins i tot perdent a Calafell però guanyant al Barça –aquesta última situació- arribaria pel gol average particular.

Si el Patí guanya a Calafell i el Barça empata o perd contra el Raspeig ens valdria l'empat contra el Barça "B".

Ara ja no hi ha cap possibilitat de dependre d’altres però a força de ser sincers i realistes no pensem que els culers punxaran davant el Raspeig, jugant a casa en la propera jornada.

O sigui s’ha de guanyar Si o Si al Barça”B”.