Una victòria per continuar somiant

Sènior masculí CNBV 72 - 50 CB Sant Just



A la temporada no li queden més que tres partits. 20ª victòria, aquest cop davant el cuer de la lliga que va deixar una bona impressió a Vilanova. Sortida Sugri, Nil, Aleix, Carlver i Àlex. Bons primers minuts. Increïble el nostre 24 “raza blanca, tirador”. 10 puntets com a tarja de presentació. Espectacular l’Aleix a la zona. 21-15. Primeres diferències.

El segon quart va ser guanyat per els visitants, en una cara mostra que no volien donar el seu braç a tòrcer. No havia gaire encert des de la línia de 3. Es va demanar tirar de 2. La millor noticia del partit va ser que “Javi is back”. Va jugar un pocs minuts i va fer gaudir al pavelló. Per el seu joc i d’alegria. 11-12 i mitja part, 32-27. No val a badar.

Al tercer l'equip es va posar en mode “tempesta perfecte”, va accelerar la velocitat de les seves accions i va passar per damunt del equip visitant. La pilota es va moure ràpida. Molt ràpida. I quan això passa... 23-11 i partit quasi tancat. 55-38.

El darrer va ser de tràmit, molt riure, bon rotllo a la banqueta i molt d’amor doncs estàvem sense saber-ho de celebració. “All you need is love”, podria haver estat la banda sonora d’aquests minuts. 17-12 i final 72-50.

Flipant el tema de les faltes personals. Als 4 minuts de tots els quarts, ja estén en “bonus/malus”. Tres jugadors amb 4 al tercer quart. La veritat, no s’entén. Cada partit el mateix.

MVP del partit, el nostre Javi i el seu retorn. Magnífic partit en global de tot l’equip i tècnic, tot preparant el desplaçament de la setmana vinent a Castelldefels. Diumenge a les 12. Una final.



Fitxa tècnica

Sugri (3), Andreu (9), Ricard CAP, Nil (8), Rubén (10), Javi (4), Dani (2), Aleix (4), Carlos (24), Àlex (5) i Jordi (3). Baixa Arnau. Tècnic Salva Pastó.

Parcials, 21-15, 11-12 (32-27) // 23-11 (55-38), 17-12 (72-50)

Estadístiques del equip 9/14 tirs lliures (64,2 %). 5 triples (1 Andreu, Rubén, Carlos, Àlex i Jordi).

19 faltes personals. 11 Sant Just.