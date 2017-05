Inscripcions obertes de les curses 5k i 10km Ciutat de Vilanova

Ja estan obertes les inscripcions per quarta i sisena edició de les curses 5km i 10km Ciutat de Vilanova que es duran a terme el proper diumenge 14 de maig.

Enguany s'avança 15 minuts la sortida de la Cursa de 5km que serà a les 8.45h i 30 minuts la sortida de la 10km que serà a les 9,30h. Aquest avançament és degut a la incorporació enguany de la I Edició de la Cursa Infantil per categories benjamí, aleví i infantil que es durà a terme a les 11,00h i també per si en cas que faci molt de calor com en la edició de l'any passat els corredors de la cursa de 10km hagin acabat la gran majoria abans de les 10,30h del matí.

La organització també ha ampliat el dispositiu de seguretat i sanitari per evitar dins del possible els incidents de la edició anterior. Enguany també els corredors novells o que no sapiguen si estan prou preparats per l'esforç que suposa una cursa de 10km poden fer-se una revisió mèdica el dia abans sempre i quan s'aconsegueixin un mínim de 10 interessats per poder fer venir la unitat mòbil que realitza proves d'esforç i revisions mèdiques per aquest tipus de proves.

Algunes novetats a destacar també es que s'han incorporat premis pel segon i tercer de cada categoria, un nou circuit homologat per la Federació Catalana d'Atletisme en el que desapareix l'accès al Grand Marina que es substituteix per un tram que es farà a la zona del Port i a la rotonda del Far. També s'ha invertit en walkie talkies per millorar les comunicacions i en nou equipament pels corredors que faran de llebres.

Però sense dubte la novetat més destacable és l'organització de la I Cursa Infantil per categories benjami i aleví (nascuts entre el 2006 i 2009) que realitzaran una cursa de 1,5km aproximadament i els infantils (nascuts entre 2004 i 2005) que la faran de 3km.

Aquesta 1ª edició es limitarà a 120 participants i s'obsequiarà a tots amb una medalla i samarreta conmemorativa de la cursa,

També com en l'edició anterior els nascuts entre l'any 2000 i 2003 podran realitzar la cursa de 5km de manera gratuita gràcies a la subvenció que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú otorga al club organitzador el C.A. AtletesVng per promocionar l'activitat de l'atletisme en aquesta franja d'edat.

Altres patrocinadors i colaboradors de l'event són Interesport Olaria , Audi Vilamòbil, Run Sports Card, Telemàtic, Fundació Ametller Origen, Opticalia Holandesa, Cemo Vilanova, Sia Biosca i Abel Pérez Photo Film.

El Parc del Garraf també permetrà l'us de les seves instalacions el dia de la cursa prèvia presentació del dorsal.

La pàgina web de la cursa on trobareu tota la informació i us podreu inscriure és o bé de manera presencial als establiments Interesport Olaria, Evasion Running i Cota Zero. El dissabte 13 de maig també es podran fer inscripcions presencials i recollir ja els dorsals a la mateixa plaça del Port de 17h a 21h.