L’AB Vendrell ja és de Primera Catalana

Ara sí, a la segona va ser la bona, els vendrellencs van certificar l’ascens a primera catalana, el passat dissabte, al superar per 77-47 al conjunt del Riera Cornellà, un resultat que els situa matemàticament a la categoria superior, a manca de dos jornades pel final. Després de renunciar a jugar a Copa Catalunya, l’estiu passat i baixar dos categories, els del Vendrell, aconsegueixen recuperar-ne una, un curs després.

La victòria dels locals va arribar en un festival ofensiu, anotant setze triples que van dinamitar el partit, provocant un final plàcid, que va donar pas a l’eufòria i a la celebració per la fita aconseguida. Amb l’ascens a la butxaca, només queda certificar, el primer lloc a la taula, que dona dret a jugar la final a quatre de la categoria, que s’aconseguirà, guanyant un dels dos partits que resten, per tancar la lliga regular.

Extraordinari curs dels de Marc Rovirosa, ajudat per Amador Blas, presentant un balanç de 24-4, que els ha servit per assolir l’objectiu. L’encontre començava igualat, amb un conjunt visitant, que necessitava el triomf, per escapar dels llocs de play-out, amb una defensa pressionant, que posava en dificultats als del Baix Penedès, erràtics i precipitats, encara que portaven la iniciativa 15-11 al final del primer quart. Tot va canviar, a l’inici del segon període, els taronges, es van deixar anar i amb un gran encert en el llançament de tres punts, Francisco, Nieto i Thiam, anotaven tres de consecutius, provocaven un parcial inicial de 12-0, que estirava el marcador fins el 27-11; a partir d’aquí, tot va ser més fàcil, ràpides transicions i grans percentatges en el llançament dels locals, que no trobaven resposta en els de Cornellà de Llobregat, que veien com el partit se’ls posava costa amunt, després de la superioritat del seu rival, que s’emportava aquest segon quart, amb un parcial de 24-11 , que deixava un 39-22 al descans.

A la represa, tímida reacció del Riera, 39-27, però, els vendrellencs, responien, molt motivats, veient l’objectiu molt a prop, amb un nou parcial, de 14-5, convertint tres triples més, dos de Lluís Casado, autèntic protagonista del partit, anotant-ne sis, que suposava un 53-32, a l’equador d’aquest tercer període; davant un equip visitant, desmotivat, fallava fins a onze tirs lliures en aquest quart, que serien definitius, per entendre el 67-35, del final d’aquest període, que deixava el partit del tot sentenciat. L’últim parcial, va ser de tràmit, amb un Vendrell, que va esperar el final del partit, per començar a celebrar el merescut ascens.

Felicitar a tots els components del conjunt taronja, per aquesta fantàstica temporada, que encara no s’ha acabat i que pot donar, encara, noves alegries a l’afició de Coma-ruga. El proper partit, serà, diumenge, a la pista del Ploms Salle Reus B, on un bon resultat, certificaria la primera posició final.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Cereto (9), Alcón (2), Casado (20), Mateu (6), Colon (7), Molina (7), Gabaldón (6), Francisco (8), Trouvé (3), Nieto (3), Thiam (6) i Luna.

Parcials: 15-11, 24-11 (39-22), 28-13 (67-35), 10-12 (77-47).