Derrota en l'últim partit de Lliga del CB Sitges

Sènior Masculí – Lliga EBA – Jornada 26 a.

El Masnou Basquetbol 80 - Bàsquet Sitges “A” 59

Darrer partit de lliga del Sitges amb desplaçament al camp del Masnou, equip que amb 10 partits guanyats, dos més que el Bàsquet Sitges, era just per sobre a la classificació dels del Garraf.

El Sitges viatjava amb tres baixes importants, dues en la mateixa posició, a la ja sabuda de Saladie des d’inici de temporada se li sumava aquesta setmana la de Velasco, quedant com a únic base el Manel Buti, i l’altre lesionat l’Edu Riu que també es dubte pels propers partits de Play Off.

Mal partit del Bàsquet Sitges que tenien més al cap els resultats de l’altre grup per esbrinar el possible encreuament pels Play off de permanència, que el partit front els del maresme, així doncs els de Piñero en el primer temps mantingueren les expectatives de mantenir-se en el partit 31-26, però en un desastrós tercer quart 29-12 (60-38), el Masnou va liquidar el partit, resultat final 80-59. Tot i que el resultat no tindria cap repercussió en la classificació del Grup C-B Catalunya/Aragó/Balears, ja que estava tot decidit abans d’aquesta jornada. El Cerdanyola descendit, el Morabanc Andorra jugarà la permanència amb el factor camp en contra i el Bàsquet Sitges jugarà la permanència amb el partit de tornada a Sitges.

En el Grup C-A Catalunya/Aragó/Balears els resultats de la darrera jornada, on el Sant Feliuenc era ja equip descendit i per la lluita de fases de permanència hi havia implicats 4 equips: Feimat-Mataró, Grup Barna, Sant Nicolau-Sabadell i JAC Sants. Tot i guanyar els seus partits el Mataró Feimat 75-43 i el Grup Barna 96-65, hauran de jugar les fases per la permanència, el Grup Barna contra l’Andorra amb el partit de tornada a Barcelona i el Mataró contra el Bàsquet Sitges amb el parit de tornada a Sitges.

La casualitat ha volgut que un any després es retrobin els dos equips que van jugar-se una plaça per l’accés a la Final a Quatre de Copa Catalunya, en aquella ocasió un Sitges espectacular va viatjar a Mataró amb 16 punts de renda 83-67, que va defensar amb opcions fins i tot de guanyar el partit de tornada, per perdre al final d’un punt 59-58 i per tant passar a la final. Els de Mataró tot i perdre, eren els favorits de tothom per pujar a EBA.

El proper cap de setmana diumenge dia 7 a les 18:30 hores es juga a Mataró el partit d’anada Feimat-Mataró Vs Bàsquet Sitges i el cap de setmana següent el partit de tornada a Pins Vens, dissabte dia 13 a les 18:00 hores, en joc una plaça per jugar la propera temporada a la Lliga EBA.

Fitxa tècnica

CB Sitges: Pau 10, Marc, Jordi 3, Roger 9, Edu, Saladié, Manel, Xavi 10, Mauro 8, Gonzálvez 5, Alex 7, Nacho, Omar 12.

Entrenador: Edu Piñero i Galdric Bover Delegat: Fredi D. Bartés

Parcials: 16-14 15-12 29-12 20-21