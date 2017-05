El CE Nova Olivella perd i només queda una jornada

21 jornada de lliga i a punt d’acabar part de la temporada, només faltarà disputar la copa. El CE. Nova Olivella visitava el camp de la Penya Barcelonista de Ribes, tercer classificat amb la missió de fer un bon partit i assegurar la setena posició, que després del resultat d’ahir perilla. El Nova ja té al seu perseguidor a dos punts, a falta d’una jornada. Una posició que no farà que es pugui aspirar a res, però que el valor que se li dóna ja és per orgull.

El Nova visitava el camp del tercer classificat, amb l’opció d’assegurar la setena posició, i amb les garanties de fer un bon paper, el primer en mullar el marcador era l’equip local de la Penya, amb un 1 a 0, just. El Nova, a remolc, empatava poc després, amb golàs d’Iban i començava a despertar, i fer el joc que el caracteritza, 1 a 1. Joc dinàmic dels dos equips que feia, que tornés a posar-se una altre vegada la Penya per davant, 2 a 1. Però el Nova, no baixava les mans, i Dani Salvatierra, posava l’empat al marcador abans de la mitja part, i l’emoció al partit.

Semblava que cap dels dos es volia despenjar del partit, això donava emoció al joc i al resultat final. Però que l’equip que sortia més endollat de cara a gol, i amb més efectivitat, era lamentablement la Penya, en tres jugades de contraatac, li endossava tres gols al Nova, i sentenciava el partit, amb un definitiu, 5 a 2. Només queda una jornada per acabar la lliga i entrarà en escena la copa.