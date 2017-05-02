Hoquei patins

Partits de les competicions estatals d'hoquei patins del 5-6 maig

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 02-05-2017 12:38 Lectures 125

OK LLIGA MASCULINA- Jornada 27

CITYLIFT GIRONA H.C   -   C.P. VIC 

REUS DEPORTIU  - F.C. BARCELONA  LASSA   

CAFES NOVELL   C.P. VILAFRANCA  -  C.H. LICEO    

C.H. LLORET VILA ESPORTIVA  - MORITZ VENDRELL   

ENRILE PAS ALCOI  -  ICG SOFTWARE LLEIDA   

C.P. MANLLEU  - C.P. VOLTREGÀ      

C.E. NOIA FREIXENET   -  C.H. CALDES    

C.P. ALCOBENDAS -  IGUALADA CALAF GRUP 

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL. –

No hi ha jornada

 

OK LLIGA FEMENINA – Jornada 23

C.P. VILANOVA   -  C.P. ALCORCON

 MEDICARE SYSTEM MATARO - SFERIC TERRASSA    

CERDANYOLA H.C. - C.P. VOLTREGÀ   

C.P. MANLLEU  -C.P. RIVAS LAS LAGUNAS  

C.P. LAS ROZAS  -  H.C. LICEO    

C.H.P. BIGUES I RIELLS   - PALAU PLEGAMANS

P.H.C. SANT CUGAT  -  HOSTELCUR GIJON H.C 

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Competicions 2016-17

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