Partits de les competicions estatals d'hoquei patins del 5-6 maig
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 27
CITYLIFT GIRONA H.C - C.P. VIC
REUS DEPORTIU - F.C. BARCELONA LASSA
CAFES NOVELL C.P. VILAFRANCA - C.H. LICEO
C.H. LLORET VILA ESPORTIVA - MORITZ VENDRELL
ENRILE PAS ALCOI - ICG SOFTWARE LLEIDA
C.P. MANLLEU - C.P. VOLTREGÀ
C.E. NOIA FREIXENET - C.H. CALDES
C.P. ALCOBENDAS - IGUALADA CALAF GRUP
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. –
No hi ha jornada
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 23
C.P. VILANOVA - C.P. ALCORCON
MEDICARE SYSTEM MATARO - SFERIC TERRASSA
CERDANYOLA H.C. - C.P. VOLTREGÀ
C.P. MANLLEU -C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
C.P. LAS ROZAS - H.C. LICEO
C.H.P. BIGUES I RIELLS - PALAU PLEGAMANS
P.H.C. SANT CUGAT - HOSTELCUR GIJON H.C