El Suburense dóna la cara però acaba rebent un fort correctiu

CF Igualada 6 – CF Suburense 2

El Suburense sortia malt parat d’Igualada encaixant una amplia derrota per golejada, en un partit que l'equip va competir molt minuts de la primera meitat però que el tercer gol dels locals quan mancava molt poc per el descans li va fer molt de mal, passant factura al segon temps. Tot a manca de quatre jornades per que finalitzi un campionat que se li està fent molt llarg, per un Suburense que ha sumat tres punts en deu jornades sense saber que és guanyar, molt a prop de certificar el descens però amb la necessitat de competir fins el final.

Gens malament va començar el partit per l’equip sitgetà, d’entrada amb molta igualtat, però amb control del mateix tot i encaixar el primer gol al minut 23, la reacció del Suburense arribà immediatament, set minuts més tard amb gol de Geri de cap al minut 29, de penal trencava l’empat el Igualada amb gol de David Baraldés al minut 31, arrodonint el 3-1 Juan Cano en jugada col·lectiva al 44 per arribar al descans.

La represa però va ser un altre historia, un ‘hat-trick’ en 9 minuts, del 69 a 77 d’Anselm destrossava a un Suburense molt tocat, maquillant la golejada el ‘golarro’ fet per Dídac des de fora de l’àrea amb un magnífic tir al minut 90. Un triomf que deixa al Igualada de Dani Gimeno en bona situació a la taula enfonsant més a un Suburense més a prop de la segona Catalana.

Fitxa tècnica

CF Igualada: Daniel Lledó, Semur, Juan Cano , Baraldés, (Tom 66) Bernat, Arevalo (Eric González 46) Moragas, (Sergi 62) Anselm, Güell, (El Quabi 46) Arnau i (Georgi 55)

CF Suburense: David Gallardo, Toshi, Sarabia, Alberto, (Villa 62) Edgard, Geri, Pulido, (Marcos Espigado 62) Pablo, (Dídac 78) Marcos Garcia, Cristian Laguna, (Marc Navarro 46) Pascua i (Over 78).

L’àrbitre Garcia Méndez amonestava al local Bernat així com als jugadors del Suburense Sarabia, Alberto i Marcos Espigado.

El proper partit

El Suburense rep aquest diumenge a partir de les 17 hores al Vila-seca

Josu Julian deixa de ser tècnic del Suburense

La golejada patida a Igualada així com el mals resultats que han portat a l’equip pràcticament a perdre la categoria i el fet que l’equip no reacciona ha estat el detonant perquè el tècnic prengui la decisió de plegar quatre jornades abans de finalitzar el campionat.

Amb ell també se’n va el segon entrenador, en Carles Reina essent el tècnic del B, en Xavi Hereu, el que passa a entrenar el primer equip, de fet en Xavi Hereu ja havia estat proposat per portar l’equip la propera temporada un cop se sabia que en Josu Julian no continuava.