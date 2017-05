Arriba la 20a victòria de La Parròquia Samà Femení

La Parròquia-Samà SFA 55 - CB Morell 48

La Parròquia-Bàsquet Samà jugava dissabte a casa contra el CB Morell, un equip de la mitja taula que es troba en la lluita per no entrar en les places de les fases de permanència. En el partit de la primera volta, just abans de les vacances de Nadal, les vilanovines es van imposar a domicili, després de tres pròrrogues d'infart. Per aquest motiu, i pels bons resultats del Morell, es preveia un partit igualat.

Els dos primers períodes van estar marcats per la falta d'encert de tots dos equips. Fins al minut 4 del primer quart no arribava la primera cistella del partit i va ser per part de les locals que, fins al minut 9, va dominar amb un 7 a 2. El període finalitzava amb un triple visitant i apropant-se en el resultat amb un 7 a 5.

En el segon període, les vermelles van estar fins a finals del minut 6 sense anotar. En total, 8 minuts en els quals no va poder sumar. El joc ofensiu estava sent correcte i es trobaven bones opcions, però l'encert els girava l'esquena. Aquest fet va provocar desconfiança en l'atac i el moviment sense pilota s'estancava. Tot i així, el Samà es mantenia dins del partit gràcies a la defensa. Al minut 6 del segon quart el marcador era de 7 a 10. I amb un 6 a 3 per arribar a la mitja part s'igualava el resultat a 13.

Els dos equips havien transmès sensacions molt semblants. Dubtes i falta d'encert de cara a cistella, i solidesa defensiva.

A la represa, La Parròquia va recuperar la seva empremta i, amb un joc més agressiu, va ser capaç d'anotar i trobar-se més còmode dins del partit. La valentia ofensiva es traduïa en un 14 a 2 al minut 7 del tercer període. El desgast de les vermelles, traduït en errades defensives importants, i l'encert de la millor jugadora del Morell va provocar que s'acabés el quart amb només 5 punts d'avantatge.

Aquesta empenta visitant i, un altre cop, el desencert samista, van capgirar el marcador fins al 31 a 36. Les tarragonines havien estat capaces de remuntar 12 punts i posar-se per davant de manera clara. Però en els darrers tres minuts, La Parròquia va saber estar i amb serenitat i millorant la defensa, era capaç d'anar retallant fins a igualar el partit gràcies als tirs lliures. S'arribava al final dels quaranta minuts amb empat a 42.

S'iniciava la pròrroga amb cistella vilanovina. Que aniria seguida d'una parcial favorable de 8 a 1, per arribar quan faltava un minut, amb 9 punts d'avantatge i amb el partit, ara si, controlat i decidit.

Una nova victòria i ja en són 20. D'aquesta manera el Samà iguala la millor marca de l'equip a Primera Catalana. L'equip segueix tercer, a una victòria d'avantatge respecte al quart classificat i a tres del segon.

Cal destacar que el partit del Sènior Femení A es va disputar com a prèvia del l'acte de celebració del 25è aniversari del Samà. L'equip d'Òscar Andreu va estrenar per aquesta ocasió la nova equipació del club que la temporada vinent vestiran tots els equips.

Aquest cap de setmana LA PARRÒQUIA-BÀSQUET SAMÀ VILANOVA jugarà diumenge a les 18.15 h a casa del Celtic Bàsquet Molins, segon classificat.

Anotacions: LAIA (2) - ANNA (0) - ANIRA (21) - JUDITH (11) - SARA (0) - LAURA (17) - ELI (2) - ELENA (2) - MARINA (0) (NO JUGA: IRENE - ANDREA)

Parcials:7-5/6-8/16-11/13-18/13-6