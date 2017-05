El petit pilot vilanoví Valentín segueix acumulant podis

Diumenge es va celebrar la tercera cita del campionat Català de Promovelocitat al circuit de Mora d'Ebre.

Per problemes amb el motor el dia anterior no van poder realitzar entrenaments lliures per poder posar la moto a punt, finalment van decidir canviar el motor sencer i arriscar-se per diumenge.

La mala sort l'acompanyava tot el cap de setmana, ja que a primera hora de diumenge apareixen problemes amb els frens impedint realitzar els primers entrenaments qualificatius, va haver de deixar-ho tot als segons i últims. Tot i els problemes, aconsegueix un segon lloc a la seva categoria. Posició que podrà mantenir a totes dues mànigues de carrera.

Gràcies al treball de l'equip MdC Racing, Valentín segueix sumant punts al campionat i mantenir la segona posició.