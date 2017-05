Crònica de la participació del PA Sitges al Campionat de Barcelona cadet femení

29 i 30 d’abril eren les dates assenyalades per la Federació Catalana de Patinatge, per la celebració del Campionat de Barcelona Cadet Femení, categories B i C, a Piera, on el P.A. Sitges hi estava representada per tres patinadores. En categoria B, Nuria Rosell va tenir una notable actuació aconseguint la 4ª posició final i assegurant la seva presència al Campionat de Catalunya. En categoria C, sort dispar en quan Andrea Serra assolia una meritòria 17ª posició final, i Ariadna Formatjer, la 30ª posició. Caldrà aconseguir més temps d’entrenament per assolir els èxits que el patinatge sitgetà mereix. Un cap de setmana molt intens de patinatge, amb un programa curt, molt exigent el dissabte, i un programa llarg espectacular el diumenge.

També al diumenge 30 d’abril es celebrà al Pavelló de Pins Bens, la final del campionat de patinatge artístic del Consell Comarcal del Garraf, on 14 patinadores sitgetanes hi participaven. Un matí de bon patinatge de les més petites del club, que s’inicien en aquesta espectacular modalitat esportiva. Al final, 5 podis per les nostres patinadores, en una nova demostració del bon fer d’aquestes joves esportistes.

Aleví C 1ª Alejandra Garcia. Benjamí A 1ª Nicole Improta. Benjamí B 2ª Valeria Carrasco i 9ª Angelina Burek. Benjamí C

3ª Naiara Maldonado, 7ª Inés Antón i 8ª Laura Suja. Prebenjamí B 5ª Julia Alemany, 6ª Anna Peraita i 8ª Carla Moreno. Prebenjamí C 1ª Chloe Pi, 5ª Liz Durán, 6ª Adriana Delgado i 7ª Liane Sánchez.