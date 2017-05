Valentí Vall participa a la Marató BTT dels Monegros

Aquest passat dissabte arribava una nova edició de la Maratón de BTT dels Monegros 2017, amb sortida a Sariñena, amb representació com cada any del BTT Nova Olivella. Com cada any, convidats famosos de la bicicleta com; Ibon Zugasti, Milton Ramos, etc.. feien presència a una de les curses de pista de terra més conegudes del calendari espanyol.

Un recorregut de 117 kms pel desert dels Monegros que feia un parèntesis en el temps, sobretot pluja, i que donava més ritme a la cursa. L’únic representant del Nova Olivella, Valentí Vall, només sortir li arribava el primer problema, als frens. El fre davanter petava, però Valentí per no perdre el ritme feia tota la marató només amb el fre de darrera. Dura carrera on el BTT Nova Olivella va tornar a demostrar, que no hi ha impediments pels corredors d’aquest equip que cada dia va a més, amb un temps immillorable de Valentí Vall.

Cinquena marató pel Nova Olivella, cinquena per Valentí Vall, tot un èxit!