Finalment sortia creu

CPS Sitges 2 – CP Monjos 4

No va poder ser, Al CPS Sitges li van sobrar els dos últims minuts o potser li va faltar una mica més d’experiència per jugar-se-la tot a una carta i davant d’un Monjos amb jugadors molt més experimentats i molt més fets, així com d’Ok Lliga, tot i això el CPS Sitges que va començar marcant es van mantenir dintre del partit fins que a manca de dos minuts pel final la bola entrava a la porta sitgetana, després es va voler però ja no es va tenir temps per reaccionar, s’havia perdut pràcticament l’ascens directe però tenen assegurat jugar la promoció.

Xavi Guerrero posava per davant al Sitges en un moment que s’estava controlant molt bé el partit, empatant el Monjos aprofitat una apreciació arbitral que els va beneficiar, després es va veure molt d’equilibri arribant als descans amb el 1-1 al marcador, a la represa al minut 31 una jugada de murri dels visitants generava el seu gol posant-se per davant amb el 1- 2.

La desena falta d’equip, després de no encertar Sergi Sabater el porter li va fer penal que Jofre s’encarregava de materialitzar, posant el 2- 2, fent el quart de falta directa degut a les 10 faltes comeses d’equip del Sitges, derrota que deixava als aficionats glaçats degut que amb el 2-2 potser va haver de controlar més, també és cert que el Monjos és un gran bloc amb jugadors de molta experiència.

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Alex León, Dani Pérez, Alex Raventós, Sergi Sabater, Xavi Guerrero, Jofre Toledano, Adri Muñoz, Roger Vidal, Aleix Pajares i Gerard Camarasa.

Amb aquesta derrota el Pati Sitges segueix líder amb 60, dos punts més que el Monjos amb 58, però amb un partit menys, el que jugarà aquesta setmana, mentre que el pati Sitges descansarà