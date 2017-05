La piscina d'estiu de Sant Sadurní tindrà un accés diferenciat de la zona coberta

La direcció d’Esports de l’Ajuntament de Sant Sadurní introduirà un canvi en l’accés a les piscines descobertes a partir del proper 17 de juny, quan s’iniciarà la temporada d’estiu.

A partir d’aquest dia els usuaris que vulguin entrar a les piscines descobertes hauran d’utilitzar els vestidors del pavelló municipal i accediran als vasos pel pas que connecta els vestidors amb el bar. Amb aquesta mesura la instal.lació complirà amb la normativa de seguretat, deixant lliures les sortides d’emergència que fins ara servien com a zona habitual de pas entre la zona coberta i descoberta.

Així, aquells usuaris que vulguin canviar de la piscina descoberta a la coberta o a la inversa hauran de passar pel vestíbul de la zona esportiva, en lloc de creuar les sortides d’emergència, com era habitual. El servei d’Esports assumeix que el canvi suposa una minva en la comoditat per als banyistes que vulguin combinar els dos espais, però demana comprensió per tal de poder garantir i reforçar la seguretat dels banyistes a la instal·lació. A més, reforçarà el personal de la recepció per tal d’oferir la millor atenció posible als usuaris.



Durant aquests mesos s’han realitzat també diverses millores a les piscines cobertes. D’una banda s’ha reforçat l’accessibilitat a la piscina infantil amb una nova rampa i una barana per a persones amb mobilitat reduïda. També s’ha substituït la gespa artificial de l’espai de solàrium per un model amb fibres més altes i de major qualitat, que milloraran la comoditat dels usuaris.

Aquest estiu està previst que les instal·lacions de la piscina exterior tornin a obrir una nit per acollir un espectacle musical, amb la col.laboració de la regidoria de Cultura, i també s’està treballant en una sessió de cinema a la fresca.