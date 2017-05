Triomf per seguir creient

UE Sitges 3 – Sant Pere Molanta 1

El Sitges es desfà del Molanta jugant un partit molt pràctic, decidint a la segona meitat, d’aquesta manera l’equip que donava un pas enredera en la lluita per la promoció amb la seva derrota a Olivella es torna a retrobar amb la victòria sense descartar res, com deia el seu mateix tècnic en Rafa Porras “l’equip lluitarà aquests quatre partits que resten per quedar el més alt possible a la classificació”.

Amb ganes de decidir aviat saltava al terreny de joc el Sitges enviant una pilota al pal en Victor al primer quart d’hora, fent el primer gol al minut 18 una magnifica jugada iniciada per Jonatan la finalitza de la millor manera l’Alex Pérez amb el 1-0, arribant però al descans amb aquest resultat, empatava el Molanta a la primera que tenien als sis minuts de la represa, tot i això els sitgetans donaven un pas endavant que amb gols d’Alex Pérez aprofitant un passi magistral de Ferran i de Ricard que havia sortit minuts abans al 79 certificaven un triomf bastant còmode gaudint d’ocasions per haver aconseguit un resultat molt més ampli davant un Molanta que te tots el números per perdre la categoria.

Fitxa Tècnica

UE Sitges: Eric Gonçálvez, Victor Olmedo, Xavi Martínez, Alex Pérez, (Dani Midgley 82) Jordi Ayala, (Xavi Rodríguez 10), Candel, Idris, (David Carrasco 66) Bernat (Rafa 82) Gerard (Ricard 66) Jonatan i Ferran.

El proper partit del Sitges

L’equip es desplaça aquet diumenge al camp de La Múnia, l’hora d’inici les 12’15 hores