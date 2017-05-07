Resultats dels partits d'hoquei de categoria estatal del cap de setmana
OK LLIGA MASCULINA- Jornada 27
CITYLIFT GIRONA H.C 2 - C.P. VIC 5
REUS DEPORTIU - F.C. BARCELONA LASSA
C.P. VILAFRANCA 2 - C.H. LICEO 5
C.H. LLORET 3 - MORITZ VENDRELL 3
ENRILE PAS ALCOI 8 - ICG SOFTWARE LLEIDA 5
C.P. MANLLEU -- C.P. VOLTREGÀ
C.E. NOIA FREIXENET 3 - C.H. CALDES 2
C.P. ALCOBENDAS 3 - IGUALADA CALAF GRUP 5
PRIMERA NACIONAL ESTATAL. –
No hi ha jornada
OK LLIGA FEMENINA – Jornada 23
C.P. VILANOVA 3 - C.P. ALCORCON 2
MATARO HC 7 - SFERIC TERRASSA 5
CERDANYOLA H.C. - C.P. VOLTREGÀ
C.P. MANLLEU - C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
C.P. LAS ROZAS 2 - H.C. LICEO 1
C.H.P. BIGUES I RIELLS 0 - PALAU PLEGAMANS 1
P.H.C. SANT CUGAT 1 - GIJON H.C 7