El FC Vilafranca es torna a classificar per al play-off d'ascens a Segona B

FC Vilafranca 2 - AEC Manlleu 0

Un altre capítol per la història. El Vilafranca s'ha classificat aquest migdia per a la disputa del play-off d'ascens a Segona B per segona temporada consecutiva. Ha estat la culminació d'una intensa campanya en la que els quadribarrats han hagut de treballar de valent per a certificar aquest èxit. Ara només queda saber si l'equip acabarà tercer o quart i conèixer el rival en la primera eliminatòria del play-off en el sorteig que se celebrarà el proper dia 15.

Els penedesencs necessitaven una carambola per a certificar l'ascens avui mateix i la carambola ha arribat. A la victòria del Vilafranca s'hi ha sumat la derrota del Sant Andreu al Narcís Sala davant el Figueres (0-1) i, per tant, els d'Iván Moreno ja no han d'esperar a la darrera jornada al camp de l'Ascó.

El duel amb el Manlleu no ha estat espectacular, però sí molt pràctic. El Vilafranca ha sortit a buscar el gol des de l'inici i en el minut 18, Josu Rodríguez, ha situat l'1-0 en el marcador. A partir d'aquí, els quadribarrats s'han dedicat a nedar i guardar la roba i jugant amb molta rigorositat han mantingut els osonencs a ratlla en tot moment.

Després de 1'1-0 del descans a la represa el guió no ha variat. A mesura que ha anat passant l'estona, a més, el Manlleu s'ha anat posant més nerviós i en el darrer quart el Vilafranca ha disposat de diverses ocasions per ampliar el marcador. En el minut 85, Boira ha errat davant mateix del porter i en el minut 87 els locals han fallat un penal. Finalment, ja en l'afegit, Jordi Oribe ha culminat una bona jugada aconseguit el 2-0 definitiu. Després ha esclatat l'eufòria. El Vilafranca ha tornat a escriure un capítol d'or en la seva dilatada història.

Fitxa tècnica

FC Vilafranca: Kilian, Eric Via, Franco Russo, Fontanils, Guti, Josep Díez, Oscar Hernando (Guzmán 83´), Boira, Josu Rodríguez (Jordi Oribe 73´), Víctor Oribe, Aday (Castillo 89´).

AEC Manlleu: Iván González, Manu, Dan Coll, Canal, Mate, Cristian Martínez (Aleix Trulls 67´), Iván Fernández, Fredi, Ot, Pol Coll, Aumatell (adam 79´)

Gols: 1-0 Josu Rodríguez (18´); 2-0 Jordi Oribe (92´)

Arbitre: Alejandro Carillo Vílchez. T.G: Aday / Canal, Aleix Trulls, Dan Coll (2) (T.V:87´)