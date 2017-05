Bons resultats del Club Judo Olèrdola al campionat d’Espanya

Aquest cap de setmana ha tingut lloc a València el Campionat d’Espanya de Judo Infantil i Cadet en el que el Club Judo Olèrdola ha estat representat per Aina Cornellà en cadet, classificada per la selecció espanyola, Aira Lázaro en infantil, també classificada per la selecció espanyola i Irene Romero, classificada per la selecció catalana.

Aina Cornellà, que va competir dissabte, va guanyar el seu primer combat però va perdre el segón, el que li va donar opció a la “repesca” que va saber aprofitar fent-se així amb la medalla de bronze.

Diumenge al torn dels infantils Aira Lázaro es proclamava Campiona d’Espanya de Judo Infantil. Aira va sortir al tatami amb molta seguretat guanyant amb superioritat els 4 combats que la proclamaven campiona d'Espanya. D'altra banda Irene Romero, en el seu primer any d'infantil, va guanyar el primer combat, va perdre el segon però va tenir opció de repesca caient en el segon combat que la deixava en una molt bona setena posició.