Victòria amb majúscules de La Parròquia-Samà Femení a casa del segon classificat

CB Molins 52 - La Parròquia-Samà Sènior Femení "A" 60

La Parròquia-Bàsquet Samà Femení jugava ahir casa del segon classificat, el Bàsquet Molins. Una victòria de les locals els hi hauria donat l'accés a la Final Four de final de temporada. Un ambient magnífic a les grades plenes de gom a gom en un partit de bàsquet femení. Les samistes arribaven al partit amb les piles recarregades i amb una bona setmana d'entrenaments.

El partit començava amb un 0 a 5 i domini de les samistes. El Molins amb un inici nerviós va anar entrant a poc a poc en el partit i gràcies al seu joc interior van ser capaç d'igualar les forces. La Parròquia es trobava còmode en atac durant els primers set minuts del període. Els darrers tres, tot i trobar opcions de bons tirs, l'encert va minvar i les verd-i-negres van poder anotar des de la línia de tir lliure.

En el segon quart es va mantenir la igualtat fins al minut 5 (19 a 19), moment en què les locals anotaven un 4 a 0 gràcies a talls pel mig de la zona guanyant l'esquena de les vermelles (23-19). A partir d'aquí, el Samà va dominar els darrers minuts del període en totes les facetes del joc. Una defensa excel·lent va deixar sense opcions al Molins i en atac les jugadores d'Òscar Andreu va ser capaces d'anotar 13 punts en tres minuts, amb un triple des de 10 metres sobre la botzina.

D'aquesta manera s'arribava a la mitja part amb un avantatge per les vilanovines de 9 punts, i amb bones sensacions. Calia millor dos aspectes defensius i seguir amb la bona dinàmica.

A la represa, intercanvi de cistelles favorables a les locals (6-4), i resposta samista amb un 0 a 8 (29-44), deixant al Molins tocat. Quedava molt i en el darrer minut del període un 5 a 0 retallava el marcador fins als 10 punts de diferència.

Restava l'últim període. I després dels primers cinc minuts només un triple local. La Parròquia atacava amb criteri i amb joc fluid però no hi havia encert. I va ser a partir de la meitat del quart quan la insistència va donar el fruit amb 4 triples. El Samà guanyava de 12 punts i restaven 3 minuts. Tot i l'empenta final de les verd-i-negres, un cop més, l'experiència de les samistes va controlar el final del partit. Victòria amb majúscules contra un gran rival. Les 9 jugadores de l'equip van firmar un partit per emmarcar.

Aquest nou triomf i la derrota del CB Valls assegura la tercera plaça per les vilanovines. Només unes improbables derrotes del Molins, i les victòries del Samà en les darreres dues jornades donarien la segona plaça a les samistes.

Aquesta setmana LA PARRÒQUIA-BÀSQUET SAMÀ VILANOVA jugarà dissabte a les 20 h a casa del CB Prat.

Anotacions: LAIA (3) - ANNA (2) - ANIRA (20) - JUDITH (5) - SARA (2) - LAURA (18) - ELI (2) - ELENA (4) - MARINA (4) (NO JUGA: IRENE - ANDREA)

Parcials: 12-11 / 11-21 / 11-12 / 18-16