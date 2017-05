El Benjamí "A" 3er classificat al Campionat Territorial de Barcelona

Aquest cap de setmana s'ha jugat a Vic el Campionat Territorial de Barcelona de la categoria Benjamí. El Club Patí Vilanova participava amb dos equips. Aquests van ser els seus resultats de dissabte:

Grup A:

CP Vilanova "A" 2 - CE Arenys de Munt "A" 1

CP Vilanova "A" 4 - HC Sentmenat 1

Grup C:

CP Vilanova "C" 0 - Caldes HC 7

CP Vilanova "C" 0 - PHC St. Cugat 3

Amb aquests resultats el Benjamí "A" accedia a jugar les semifinals de diumenge i s'assegurava una plaça pels Campionats de Catalunya.

El Benjamí "C" amb les dues derrotes veia com no podia accedir als partits de diumenge.

En la semifinal de diumenge el Benjamí "A" jugava contra el CP Voltregà "A" que va estar molt encertat de cara porteria i va aconseguir un resultat molt abultat per la igualtat que va existir durant tot el partit.

Pel partit pel 3er i 4art lloc, la victòria per 1-0 contra el Igualada "B", va donar la tercera posició a l'equip.

El Campionat el va guanyar el CP Voltregà "A", guanyant al Caldes HC "A" a la final pel resultat de 1-0.

Felicitar un per un a tots el jugadors Marc, Bernat , Mateu, Aleix, Alex i Roger, pel gran campionat que han fet, com també a tots els familiars, amics i seguidors del Club que van desplaçar-se a Vic per donar suport a l'equip.

Ara toca anar a Mollerussa el cap de setmana del 26, 27 i 28 de maig a gaudir dels Campionats de Catalunya.